Bộ Công an: Đang củng cố hồ sơ, xem xét hành vi mới của Hoàng Hường 06/10/2025 15:44

(PLO)- Về việc mở rộng điều tra hệ sinh thái Hoàng Hường do Hoàng Thị Hường cầm đầu, Bộ Công an cho biết đang tập trung củng cố hồ sơ, tài liệu.

Chiều 6-10, Bộ Công an tổ chức Họp báo với các cơ quan báo chí để thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý III năm 202, nhiệm vụ công tác các tháng tiếp theo.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Người phát ngôn của Bộ Công an chủ trì buổi họp báo.

Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an cung cấp thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: ĐẮC LAM.

Về vụ án Hoàng Thị Hường (chủ hệ sinh thái Hoàng Hường) cùng năm người khác đã bị khởi tố bị can, đại diện Văn phòng Cơ quan CSĐT (C01), Bộ Công an thông tin: Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) đang điều tra sai phạm tại Công ty CP Dược phẩm Hoàng Hường và nhiều công ty, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường thành lập, điều hành.

Ngày 1-10, C01 ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (theo Điều 221 BLHS). Cùng ngày, C01 khởi tố bị can và bắt tạm giam năm bị can.

Những người này gồm Hoàng Thị Hường – chủ hộ kinh doanh Hoàng Thị Hường, chủ hệ sinh thái Hoàng Hường; Nguyễn Hoài Nam – em rể Hường, Giám đốc Công ty TNHH Cavipha; Nguyễn Thị Thoa – trợ lý của Hoàng Hường, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư K&B; Hoàng Anh Dũng – nguyên Giám đốc Marketing Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường; Nguyễn Duy Khánh – em rể Hường, Thủ quỹ Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư K&B. Nguyễn Thị Hường, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường, cũng bị khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đại diện C01, Bộ Công an cho biết thêm: "Hiện nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung củng cố hồ sơ, tài liệu nếu phát hiện hành vi mới thì chúng tôi sẽ khởi tố vụ án và khởi tố bị can".