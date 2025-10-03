Khởi tố Hoàng Hường và 5 người khác vì vi phạm quy định về kế toán 03/10/2025 20:17

(PLO)- Bộ Công an vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Hoàng Hường và 5 bị can khác trong hệ sinh thái kinh doanh của bà này về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo VTV, Cục Cảnh sát Môi trường đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) phát hiện sai phạm về kế toán tại các công ty, hộ kinh doanh thuộc hệ sinh thái Hoàng Hường. Người đứng đầu là Hoàng Thị Hường (trú Hà Nội) – nữ doanh nhân từng gây chú ý trên mạng xã hội với hình ảnh phô trương sự giàu có, cùng danh sách dài những lùm xùm liên quan quảng cáo thực phẩm chức năng và phát ngôn miệt thị cộng đồng.

Bị can Hoàng Thị Hường.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Hoàng Hường đã lập 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và sử dụng 44 cá nhân đứng tên kinh doanh. Mặc dù trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động, bà ta lại hợp thức hóa bằng cách áp doanh thu vào các hộ và cá nhân này.

Từ tháng 1-2021 đến tháng 6-2025, hệ sinh thái Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách doanh thu gần 1.800 tỉ đồng, đồng thời kê khai sai quy định thuế giá trị gia tăng với doanh thu gần 2.100 tỉ đồng.

Với các hành vi vi phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gồm Hoàng Thị Hường cùng 2 em rể và 3 nhân viên. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng các hành vi khác đối với những người này.