Bộ Y tế đề nghị xử lý Fanpage quảng cáo 'Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng' 27/06/2025 04:54

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có báo cáo về kết quả triển khai tháng cao điểm từ ngày 17-5 đến 17-6 về thực hiện Công điện 65/CĐ-TTg và Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, đối với công tác kiểm soát quảng cáo, kinh doanh thực phẩm trong thương mại điện tử, Cục An toàn thực phẩm đã rà soát và có công văn gửi Cục Thương mại điện tử và kinh tế số và Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) để kiểm tra, xử lý (tổng số 16 đường link vi phạm) một số sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe được quảng cáo, bán trên trang thương mại điện tử mà chưa có giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Cục cũng đã gửi 6 công văn cho Công ty TNHH Shopee và Công ty TNHH Thương mại điện tử Lazada Việt Nam đề nghị rà soát, ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin các sản phẩm không có giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm được rao bán trên 2 sàn thương mại điện tử này.

Cùng với đó, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành 9 công văn gửi các cơ quan quản lý gồm: Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội về việc phối hợp, kiểm tra, xử lý thông tin các sản phẩm giảm cân của các cá nhân nickname “Ngân 98”, “Ngân Collagen”.

Đồng thời, có công văn gửi Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VH-TT&DL) về việc đề nghị xử lý vi phạm quảng cáo đối với fanpage có tên “Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng”.

Bộ Y tế đề nghị xử lý vi phạm quảng cáo đối với fanpage có tên “Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng”. Ảnh minh hoạ: Gemini AI