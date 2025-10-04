Danh sách 5 người bị khởi tố cùng Hoàng Hường 04/10/2025 19:44

(PLO)- Bộ Công an đã có thông tin chính thức về vụ khởi tố Hoàng Thị Hường - chủ hệ sinh thái Hoàng Hường.

Chiều 4-10, Bộ Công an đã có thông tin về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hường (chủ hệ sinh thái Hoàng Hường) cùng năm người khác về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Hoàng Thị Hường.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) đang điều tra sai phạm tại Công ty CP Dược phẩm Hoàng Hường và nhiều công ty, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường thành lập, điều hành.

Ngày 1-10, C01 ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (theo Điều 221 BLHS). Cùng ngày, C01 khởi tố bị can và bắt tạm giam năm bị can.

Những người này gồm Hoàng Thị Hường – chủ hộ kinh doanh Hoàng Thị Hường, chủ hệ sinh thái Hoàng Hường; Nguyễn Hoài Nam – em rể Hường, Giám đốc Công ty TNHH Cavipha; Nguyễn Thị Thoa – trợ lý của Hoàng Hường, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư K&B; Hoàng Anh Dũng – nguyên Giám đốc Marketing Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường; Nguyễn Duy Khánh – em rể Hường, Thủ quỹ Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư K&B.

Các bị can trong vụ án.

Ngoài ra, Nguyễn Thị Hường, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường, cũng bị khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Các quyết định tố tụng đã được Viện KSND Tối cao (Vụ 3) phê chuẩn. C01 đang mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ sai phạm để xử lý nghiêm theo quy định.