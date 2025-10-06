'Bầu Đoan' cho nhân viên bán 189 lô đất, thu lợi 191 tỉ đồng 06/10/2025 17:10

(PLO)- Khi chưa đủ điều kiện, ông Cao Tiến Đoan đã cho nhân viên bán 189/213 lô đất với tổng giá trị hơn 446 tỉ đồng, thu lợi bất chính 191 tỉ đồng.

Chiều ngày 6-10, tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức, đại diện Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin về quá trình điều tra vụ án liên quan đến ông Cao Tiến Đoan (tức Bầu Đoan) - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á, Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á Thanh Hóa.

Theo đó, sau khi Tập đoàn Đông Á được chỉ định làm chủ đầu tư dự án ven sông ở phường Hạc Thành, ông Đoan đã chỉ đạo nhân viên lập hai hệ thống sổ sách kế toán.

Sau đó, từ năm 2021 đến năm 2025, Tập đoàn Đông Á đã bán 25 lô đất cho 24 khách hàng, bỏ ngoài sổ sách 13,8 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1,2 tỉ đồng.

Ngoài vi phạm nêu trên, cơ quan điều tra xác định ông Cao Tiến Đoan còn móc nối với một số cán bộ tỉnh Thanh Hóa để xin chủ trương và đưa hối lộ nhằm được tham gia, trúng thầu dự án.

Kết quả, đến ngày 17-7-2024, Tập đoàn Đông Á đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư Quảng Thành với tổng giá trị 255 tỉ đồng. Tuy nhiên, khi chưa đủ điều kiện, ông Đoan đã cho nhân viên bán 189/213 lô đất với tổng giá trị hơn 446 tỉ đồng, thu lợi bất chính 191 tỉ đồng, gây thiệt hại hơn 63 tỉ đồng.

Công an tỉnh Thanh Hoá thi hành Lệnh bắt ông Cao Tiến Đoan. Ảnh CA

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam Lê Anh Xuân – nguyên Bí thư TP Thanh Hóa, hiện là Bí thư phường Hạc Thành.

Ngoài ông Xuân còn nhiều cán bộ, lãnh đạo sở ngành liên quan đến vụ án Cao Tiến Đoan (bầu Đoan) bị bắt tạm giam.

Theo đó, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt các quyết định khởi tố, tạm giam tám bị can gồm:

Trần Anh Chung, Giám đốc Sở Công Thương, nguyên Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa; Lê Mai Khanh, Chủ tịch UBND phường Đông Sơn, nguyên Phó chủ tịch UBND TP Thanh Hóa.

Tào Minh Hạnh, nguyên Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Thanh Hóa; Vũ Hoàng Tân, cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất TP Thanh Hóa.

Ông Trần Tất Hùng, Giám đốc Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn; Hà Văn Hiếu, nhân viên Công ty Đông Á; Lê Thị Phương, Thẩm phán TAND khu vực 1.

Các bị can bị điều tra về các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 356 BLHS), nhận hối lộ (Điều 354 BLHS) và vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản (Điều 218 BLHS).

Cơ quan CSĐT cũng bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Cao Tiến Đoan về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.