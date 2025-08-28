An ninh trật tự

Cảnh sát xuất hiện tại nhà ông Cao Tiến Đoan và trụ sở công ty Bất động sản Đông Á

(PLO)- Đêm 28-8, nhiều cảnh sát có mặt tại khu dinh thự Thành An và trụ sở Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á ở TP Thanh Hóa, nơi ở và làm việc của ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa.
Đêm 28-8 lực lượng cảnh sát xuất hiện tại dinh thự Thành An (phường Sầm Sơn, Thanh Hóa).
Đây là nơi ở của gia đình ông Cao Tiến Đoan, Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á.
Khu dinh thự này từng của đại gia xứ Thanh Cao Tiến Đoan.
Phía bên ngoài dinh thự Thành An có rất đông người dân theo dõi cảnh sát có mặt tại đây.
Cùng thời gian trên, nhiều cảnh sát cũng có mặt tại trụ sở Công ty Đông Á trên đại lộ Lê Lợi (Phường Hạc Thành, Thanh Hóa).
Đến khoảng 22 giờ 30, lực lượng chức năng vẫn hiện diện tại hai địa điểm trên. Hiện nguyên nhân chưa được công bố.
Trụ sở Tập đoàn Bất động sản Đông Á.

Được biết, ông Cao Tiến Đoan ngoài vai trò Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, ông còn được nhiều người biết đến là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa và Chủ tịch CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa.

ĐẶNG TRUNG
