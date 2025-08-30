Chủ tịch CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa Cao Tiến Đoan bị bắt 30/08/2025 01:46

(PLO)- Ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa, bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 29-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Cao Tiến Đoan, sinh năm 1960, trú tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá về hành vi vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự…

Lệnh đã được Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá thi hành Lệnh bắt ông Cao Tiến Đoan.

Trước đó, đêm 28-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc đối với ông Cao Tiến Đoan. Nhiều cảnh sát đã có mặt tại khu dinh thự Thành An và trụ sở Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á tại TP Thanh Hóa.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các vi phạm xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.

Ông Cao Tiến Đoan là Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH tập đoàn bất động sản Đông Á. Ông còn được biết đến trong vai trò là Chủ tịch CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Ngay sau khi nơi ở và nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan bị khám xét, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã có tờ trình gửi Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị khẩn cấp tìm phương án chuyển giao công tác quản lý đội bóng Đông Á Thanh Hóa, nhằm đảm bảo CLB không bị ảnh hưởng đến việc tham dự V-League 2025-2026.