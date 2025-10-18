Thời sự

Mưa cả đêm, nước lũ tràn qua đường ở Đà Nẵng

(PLO)- Trận mưa lớn từ đêm 17 đến sáng 18-10 khiến tuyến đường Âu Cơ (Đà Nẵng) ngập nặng, nước lũ tràn qua đường, nhiều xe chết máy.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 18-10, mưa lớn đã khiến tuyến đường Âu Cơ (phường Liên Chiểu, Đà Nẵng) ngập nặng, có nơi ngập hơn 0,5m. Nước lũ tràn qua đường, nhiều phương tiện chết máy, người dân vất vả dắt xe qua vùng nước ngập.

nước lũ tràn qua đường
Nước lũ tràn qua đường Âu Cơ. Ảnh: PV

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, người dân địa phương, nước từ trên núi bắt đầu đổ xuống và gây ngập hơn 0,5m từ 5 giờ sáng nay. “Đã có hàng trăm lượt xe chết máy, nhiều người bị ngã khi cố băng qua dòng nước", ông Hùng nói.

Theo ghi nhận, mưa lớn cũng khiến nhiều đoạn đường ở Khu Công nghiệp Hòa Khánh ngập sâu. Lực lượng chức năng phường Liên Chiểu đã được huy động để hỗ trợ người dân.

Đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh) cũng rơi vào tình trạng ngập úng.

Một số hình ảnh PLO ghi nhận:

nuoc-lu-tran-qua-duong-4.jpg
Dòng nước lũ đục ngầu cuồn cuộn chảy.
nuoc-lu-tran-qua-duong-3.jpg
Nước ngập hết bánh xe máy, có nơi ngập hơn 0,5m.
nuoc-lu-tran-qua-duong-2.jpg
Giao thông hỗn loạn trên đường Âu Cơ.
nuoc-lu-tran-qua-duong-1.jpg
Người dân cùng phương tiện bì bõm trong nước.
nuoc-lu-tran-qua-duong.jpg
Rất nhiều xe chết máy khi cố băng qua vùng nước ngập.
Tấn Việt
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#nước lũ tràn qua đường #Đà Nẵng #mưa lớn

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm