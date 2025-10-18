Mưa cả đêm, nước lũ tràn qua đường ở Đà Nẵng 18/10/2025 10:58

(PLO)- Trận mưa lớn từ đêm 17 đến sáng 18-10 khiến tuyến đường Âu Cơ (Đà Nẵng) ngập nặng, nước lũ tràn qua đường, nhiều xe chết máy.

Sáng 18-10, mưa lớn đã khiến tuyến đường Âu Cơ (phường Liên Chiểu, Đà Nẵng) ngập nặng, có nơi ngập hơn 0,5m. Nước lũ tràn qua đường, nhiều phương tiện chết máy, người dân vất vả dắt xe qua vùng nước ngập.

Nước lũ tràn qua đường Âu Cơ. Ảnh: PV

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, người dân địa phương, nước từ trên núi bắt đầu đổ xuống và gây ngập hơn 0,5m từ 5 giờ sáng nay. “Đã có hàng trăm lượt xe chết máy, nhiều người bị ngã khi cố băng qua dòng nước", ông Hùng nói.

Theo ghi nhận, mưa lớn cũng khiến nhiều đoạn đường ở Khu Công nghiệp Hòa Khánh ngập sâu. Lực lượng chức năng phường Liên Chiểu đã được huy động để hỗ trợ người dân.

Đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh) cũng rơi vào tình trạng ngập úng.

Một số hình ảnh PLO ghi nhận:

Dòng nước lũ đục ngầu cuồn cuộn chảy.

Nước ngập hết bánh xe máy, có nơi ngập hơn 0,5m.

Giao thông hỗn loạn trên đường Âu Cơ.

Người dân cùng phương tiện bì bõm trong nước.