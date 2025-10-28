Hầm chui trước Bến xe Miền Đông mới lại ngập sau nhiều lần 'đã khắc phục' 28/10/2025 18:23

(PLO)- Bất chấp nhiều lần khắc phục, hầm chui trước Bến xe Miền Đông mới vẫn ngập, khiến người dân đi lại khó khăn.

Chiều 28-10, sau cơn mưa nặng hạt kéo dài, hầm chui trước Bến xe Miền Đông mới (phường Long Bình, TP.HCM) lại rơi vào cảnh ngập nước.

Mặt đường trong hầm chìm sâu hơn nửa bánh xe khiến hàng loạt phương tiện lưu thông qua đây phải chật vật di chuyển. Nhiều người đi xe máy buộc phải quay đầu, chọn lối khác để tránh khu vực ngập.

Hầm chui trước bến xe Miền Đông mới lại ngập.

Nước lênh láng.

Đáng chú ý, đây không còn là hình ảnh xa lạ đối với người dân sống quanh khu vực này. Mỗi khi trời đổ mưa lớn, người dân lại thấp thỏm lo âu khi phải đi qua hầm chui, công trình vốn được kỳ vọng sẽ giúp giao thông quanh bến xe Miền Đông mới thông suốt, an toàn hơn.

Dù cơ quan chức năng nhiều lần lý giải nguyên nhân và khẳng định đã khắc phục tình hình, nhưng tình trạng ngập vẫn liên tục tái diễn nhiều năm qua, đặc biệt với tần suất dày đặc hơn trong năm 2025.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên hầm chui này biến thành "sông”. Từ những năm trước, hầm đã nhiều lần bị ngập sâu mỗi khi có mưa lớn. Bước sang năm 2025, tình trạng này vẫn chưa chấm dứt. Theo ghi nhận của PLO, trong năm nay đã có khoảng bốn lần hầm chui này bị ngập.

Nước ngập nửa bánh xe.

Hầm chui này là công trình quan trọng, kết nối xa lộ Hà Nội với Quốc lộ 1, đồng thời là tuyến chính dẫn vào Bến xe Miền Đông mới, bến xe lớn nhất cả nước.

Theo lý giải trước đó của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (chủ đầu tư), nguyên nhân chủ yếu tình trạng ngập là do hệ thống thoát nước quanh hầm chưa hoàn thiện, cộng thêm việc rác thải gây tắc nghẽn hố ga hoặc máy bơm chưa vận hành hết công suất.

Hồi tháng 6, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đã yêu cầu Ban Giao thông tiến hành tổng vệ sinh hầm chứa nước, kiểm tra toàn bộ máy bơm, ống dẫn, đồng thời lắp đặt bổ sung camera giám sát để theo dõi tình trạng vận hành, khắc phục ngập nước tại hầm chui.

Sau khi thực hiện các giải pháp, hầm chui được ghi nhận là thoát nước ổn định, mặt hầm khô ráo, đủ điều kiện an toàn cho phương tiện qua lại. Toàn bộ các hạng mục khắc phục hạ tầng đã được hoàn thiện đúng tiến độ và yêu cầu kỹ thuật.

Thế nhưng, hình ảnh thực tế chiều 28-10 lại cho thấy tình trạng ngập nước vẫn chưa thực sự được giải quyết triệt để.