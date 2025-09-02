Cách một công ty tư nhân mở rộng hạ tầng trạm sạc 02/09/2025 14:57

Đây không chỉ là một khoản đầu tư mà còn là một bước đi chiến lược mang lại lợi ích lớn cho cả doanh nghiệp và cộng đồng.

Tesla chính là ví dụ điển hình và thành công nhất về việc một công ty tư nhân xây dựng hạ tầng trạm sạc như một lợi thế cạnh tranh cốt lõi. Mô hình của Tesla đã định hình lại cách các hãng xe điện và công ty năng lượng khác tiếp cận vấn đề này.

Khi Tesla ra mắt những chiếc xe điện đầu tiên, nỗi lo quãng đường (range anxiety) là rào cản lớn nhất. Thay vì chờ đợi các công ty khác xây dựng hạ tầng, Tesla đã mạo hiểm đầu tư hàng tỉ USD để tự xây dựng mạng lưới sạc riêng, hay còn gọi là supercharger (trạm sạc nhanh). Đây là một bước đi táo bạo nhưng đã trở thành một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp Tesla chiếm lĩnh thị trường.

Hạ tầng trạm sạc không chỉ lắp đặt tại nơi đông dân cư, mà còn trên các tuyến đường cao tốc, điểm du lịch, và các khu vực còn thiếu hạ tầng, từ đó giảm thiểu "nỗi lo quãng đường" cho người lái.

Nhờ mạng lưới supercharger, công ty kiểm soát hoàn toàn chất lượng, tốc độ và độ tin cậy. Công nghệ sạc nhanh của họ vượt trội hơn hẳn so với các đối thủ, mang lại trải nghiệm tiện lợi và liền mạch cho người dùng.

Tesla không chỉ xây dựng trạm sạc ở các khu đô thị. Họ tập trung vào việc đặt supercharger dọc theo các tuyến đường cao tốc, cho phép người dùng thực hiện các chuyến đi dài xuyên bang một cách dễ dàng. Song song đó, họ cũng phát triển mạng lưới destination charger (điểm sạc) tại các khách sạn, nhà hàng, giúp tài xế sạc qua đêm hoặc trong khi sử dụng dịch vụ.

Một phần mạng lưới trạm sạc của VinFast tại một khu vực TP.HCM.

Mạng lưới sạc của Tesla không chỉ là một dịch vụ, nó là một phần không thể tách rời của sản phẩm. Người dùng có thể tìm trạm sạc, kiểm tra độ trống và thanh toán trực tiếp từ màn hình xe mà không cần ứng dụng bên ngoài. Sự tích hợp này tạo ra một trải nghiệm liền mạch, củng cố lòng trung thành và biến hạ tầng sạc thành một lợi thế cạnh tranh khó sao chép.

Câu chuyện của Tesla đang được nhìn thấy tương tự tại Việt Nam. V-Green của VinFast đã lắp đặt hơn 150.000 cổng sạc trên toàn quốc, đạt mật độ cao nhất khu vực Đông Nam Á. Điều này khẳng định vai trò tiên phong của V-Green trong việc giải quyết thách thức hạ tầng, vốn được coi là huyết mạch của ngành xe điện.

Trạm sạc rộng khắp giúp người tiêu dùng tự tin mua ô tô điện.

Để bứt tốc, V-Green đã tạo bước ngoặt với chính sách nhượng quyền trạm sạc, kêu gọi xã hội hóa và cho phép người dân tham gia đầu tư. Đây là một chiến lược sáng tạo giúp mở rộng mạng lưới nhanh chóng mà không cần nhiều vốn ban đầu. Công ty nhượng quyền thương hiệu và công nghệ của mình cho các nhà đầu tư cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ. Họ sẽ chịu trách nhiệm đầu tư và vận hành, còn công ty mẹ cung cấp hệ thống quản lý, bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật.

Không chỉ dừng lại ở quy mô, V-Green còn chú trọng công nghệ. Sau khi tiếp thu kỹ thuật từ các đối tác quốc tế, đội ngũ Việt Nam đã tự phát triển công nghệ "Link" cho phép các trụ sạc cộng hưởng công suất, giúp rút ngắn đáng kể thời gian sạc. Công nghệ này thậm chí đã gây bất ngờ cho cả những đối tác hàng đầu thế giới, chứng minh năng lực sáng tạo của người Việt.

Nhìn về tương lai, V-Green đặt mục tiêu đầy tham vọng là phát triển 500.000 cổng sạc tại Việt Nam, đồng thời mở rộng ra thị trường quốc tế. Mặc dù xác định đây là một khoản đầu tư dài hạn cần 5-7 năm để sinh lời, V-Green vẫn kiên định với tầm nhìn của mình, khẳng định chiến lược xây dựng hạ tầng sạc là chìa khóa để thúc đẩy quá trình chuyển đổi giao thông xanh tại Việt Nam và vươn ra toàn cầu.