Chiếc ô tô Toyota quen thuộc này gây kinh ngạc cho người dùng 29/10/2025 10:11

​(PLO)- Ô tô Toyota trong mắt người dùng không quá đặc sắc về thiết kế, nhưng chiếc xe này lại khá độc đáo.

Hãng ô tô Toyota vừa ra mắt chiếc Corolla với một thiết kế khác lạ và độc đáo. Mẫu xe bán chạy toàn cầu này vốn nổi tiếng về độ tin cậy, nay có diện mạo gây hứng thú thị giác.

​Thiết kế này đã loại bỏ sự nhàm chán của Toyota Corolla trước đây. Nó phá vỡ rào cản về thiết kế thận trọng, tạo ra biểu tượng của sự đổi mới phong cách.

​Trong những năm gần đây, Toyota đã chấp nhận rủi ro, áp dụng thiết kế biểu cảm hơn trên toàn bộ dòng sản phẩm. Ví dụ từ mẫu C-HR táo bạo đến mẫu Prius thế hệ mới.

​Mẫu Corolla mới sẽ đẩy sự chuyển đổi đó đi xa hơn nữa, tách biệt hoàn toàn khỏi những thiết kế bảo thủ trong quá khứ.

​Phần đầu xe nổi bật với mũi nhọn đặc trưng của Toyota và cụm đèn hình chữ V. Một dải LED liền mạch nối hai đèn pha, chi tiết đã thấy trên Prius và C-HR. Nhưng khi nhìn từ bên hông, chiếc xe có một bước ngoặt triệt để.

​Tính năng bắt mắt nhất là một vết lõm sắc nét ở chân cửa trước. Nó kết hợp với các tấm thân xe được điêu khắc sâu và phần mái dốc mạnh về phía sau. Gương chiếu hậu bên hông mỏng dường như được gắn trên cánh trước thay vì trên cửa.

Mặc dù Toyota đã tránh bình luận trực tiếp về hệ truyền động, sự hiện diện của một nắp đậy trên chắn bùn phía trước bên trái gợi ý mạnh mẽ về một hình thức điện hóa nào đó. Bố cục này có thể chỉ ra một cổng sạc, khiến một số nhà phân tích dự đoán đây sẽ là một phiên bản 100% thuần điện.

​Dù thiết kế táo bạo này có chinh phục được những người mua truyền thống hay không, nó rõ ràng đánh dấu một bước ngoặt đối với mẫu sedan compact nổi tiếng nhất thế giới.