Dòng ô tô này sẽ lên ngôi, người tiêu dùng Việt sẽ thích thú? 28/10/2025 11:27

Trong nhiều thập kỷ, kết nối cảm xúc là trung tâm của việc sở hữu ô tô. Người lái ô tô hình thành sự gắn bó với những chiếc xe phản ánh tính cách và lối sống của họ.

Nhưng khi công nghệ tràn ngập khoang lái như màn hình, cảm biến, các gói đăng ký, phần mềm khiến trải nghiệm của con người theo cách đó đã bị mờ nhạt.

Thế hệ tiếp theo của xe được thiết lập theo phần mềm (SDV) có thể đảo ngược xu hướng đó bằng cách giải quyết cả khía cạnh thực tế và cảm xúc.

SDV mang đến cơ hội gia tăng trải nghiệm vui tươi, cá nhân hóa, cộng hưởng cảm xúc có thể kết nối lại con người với phương tiện của họ. Chẳng hạn, chiếc NIO ET9 dùng hệ thống treo kiêm luôn vai trò là bộ điều khiển phản hồi lực cho trò chơi đua xe, biến chiếc xe thành một phần của trải nghiệm.

SDV làm cho việc lái xe và đi xe trở nên thú vị hơn, sẽ xây dựng lòng trung thành tốt hơn là việc tăng thêm một chút mã lực hay phạm vi di chuyển.

Khi các nhà sản xuất ô tô nhúng trí tuệ nhân tạo vào trải nghiệm lái xe, từ các trợ lý lái xe thích ứng với tâm trạng và thói quen, cho đến các hệ thống dự đoán nhu cầu, giúp những kết nối giữa người và ô tô sẽ ngày càng sâu sắc hơn.