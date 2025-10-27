Vì sao hãng ô tô Toyota làm chuyện ngược đời? 27/10/2025 10:51

(PLO)-Hãng ô tô Toyota phải nhập xe từ Mỹ về bán tại quê nhà.

Hãng ô tô Toyota vừa thông báo về kế hoạch nhập khẩu các mẫu xe của hãng được sản xuất tại Mỹ về Nhật.

Nguyên nhân có sự ngược đời này vì Tổng thống Mỹ Donald Trump xem thâm hụt thương mại của Mỹ với Nhật Bản là một vấn đề đáng lo ngại.

Kế hoạch nhập khẩu ngược này nhằm mục đích giảm bớt những mối quan tâm đó.

Hiện tại, Toyota xuất khẩu khoảng 500.000 xe sang Mỹ hàng năm.

Đây có thể được xem là chiến lược nhập khẩu ngược, tức là nhập khẩu về nước mẹ (Nhật Bản) sản phẩm được sản xuất tại chi nhánh nước ngoài (Mỹ), mang lại nhiều ý nghĩa chiến lược.

Bằng cách nhập khẩu xe "Made in USA" về Nhật, Toyota đang giúp Mỹ cân bằng cán cân thương mại và tạo ra việc làm tại Mỹ. Điều này rất quan trọng để tránh bị áp thuế trừng phạt tiềm tàng hoặc các rào cản thương mại khác từ Mỹ.

Kế hoạch này giúp củng cố hình ảnh Toyota là một nhà sản xuất có trách nhiệm tại Mỹ.

Hãng ô tô Toyota đã đầu tư lớn vào các nhà máy tại các bang như Kentucky, Indiana và Texas. Động thái này cho thấy các tập đoàn đa quốc gia như Toyota sẵn sàng điều chỉnh chuỗi cung ứng toàn cầu của họ theo yêu cầu của chính trị thương mại, chấp nhận chi phí kinh tế cao hơn để đảm bảo khả năng tiếp cận các thị trường tiêu thụ quan trọng như Mỹ.