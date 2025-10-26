Sắp có ô tô điện bình dân chạy hơn 1.000 km cho một lần sạc 26/10/2025 12:00

(PLO)-Ô tô điện này sẽ nhẹ hơn thế hệ trước.

Theo một báo cáo của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), các nhóm nghiên cứu của Trung Quốc đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc giải quyết một trong những nút thắt kỹ thuật chính của pin lithium-kim loại thể rắn hoàn toàn.

Sự phát triển này có khả năng cho phép một bộ pin 100 kg mang lại phạm vi lái xe vượt quá 1.000 km, so với mức khoảng 500 km trước đây.

Các chất điện phân rắn dựa trên sulfide thông thường cực kỳ cứng và giòn, tương tự như gốm sứ, trong khi các cực dương lithium-kim loại lại mềm và dễ uốn. Khi kết hợp, giao diện không đồng đều giữa hai vật liệu này sẽ cản trở sự vận chuyển của ion, làm giảm hiệu suất sạc và xả.

Để khắc phục vấn đề này, Viện Vật lý thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, đã đưa ion i-ốt vào làm chất trung gian tại giao diện.

Trong quá trình hoạt động của pin, các ion i-ốt này sẽ di chuyển đến giao diện giữa điện cực và chất điện phân, nơi chúng giúp thu hút các ion lithium và lấp đầy các khoảng trống siêu nhỏ.

Cơ chế tự điều chỉnh này cho phép các vật liệu tiếp xúc gần nhau hơn, giải quyết một trong những thách thức chính đối với pin thể rắn thương mại.

Pin ô tô điện thể rắn chưa được bán rộng rãi trên thị trường. Chúng vẫn là công nghệ của tương lai gần, cần thêm thời gian để giải quyết các rào cản về kỹ thuật và sản xuất trước khi trở thành sản phẩm tiêu dùng phổ biến.

Tuy nhiên, một khi được thương mại hoá, với mật độ năng lượng cao hơn, bộ pin ô tô điện thể rắn có thể nhỏ hơn và nhẹ hơn để đạt cùng phạm vi di chuyển. Điều này giúp giảm trọng lượng tổng thể của xe, cải thiện hiệu suất lái, khả năng xử lý và tiết kiệm năng lượng, cũng như giúp giá ô tô điện giảm.

Pin ô tô điện thể rắn có tiềm năng sạc từ 10% lên 80% chỉ trong khoảng 10-15 phút, gần bằng thời gian đổ xăng truyền thống, giúp giải quyết nỗi lo về thời gian sạc của người tiêu dùng.