Hơn 1,4 triệu xe Honda và Acura có nguy cơ lỗi động cơ nghiêm trọng 27/08/2025 10:39

(PLO)- Chính phủ Mỹ đang mở cuộc điều tra quy mô lớn đối với gần 1,5 triệu xe Honda và Acura do hàng nghìn báo cáo về lỗi động cơ.

Hiện đã có hơn 3.000 trường hợp được ghi nhận, bao gồm cả những sự cố gây tai nạn và hỏa hoạn, đặt ra dấu hỏi lớn về chất lượng sản phẩm của các thương hiệu này.

Chính phủ Mỹ đang mở cuộc điều tra quy mô lớn đối với gần 1,5 triệu xe Honda và Acura do hàng nghìn báo cáo về lỗi động cơ. Ảnh: Carscoops.



Chính phủ Mỹ đang tiến hành điều tra hàng nghìn trường hợp lỗi động cơ trên một loạt xe Honda và Acura. Đây là các mẫu xe được trang bị động cơ V6 3,5 lít, với nghi vấn lỗi nằm ở ổ trục thanh truyền.

Theo thống kê, đã có 3.012 trường hợp được báo cáo về vấn đề này, bao gồm bảy vụ tai nạn hoặc hỏa hoạn liên quan.

Cụ thể, Văn phòng Điều tra Khiếm khuyết thuộc Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) đang xem xét các mẫu xe gồm: Acura TLX, MDX, cùng với Honda Pilot, Odyssey và Ridgeline.

Cả năm mẫu xe Honda và Acura đều sử dụng chung loại động cơ V6 3,5 lít. Theo NHTSA, họ đã nhận được 414 báo cáo về lỗi ổ trục thanh truyền, một "con số đáng kể". Do đó, cơ quan này đã mở cuộc đánh giá sơ bộ để xem xét "phạm vi và mức độ nghiêm trọng của vấn đề tiềm ẩn, đồng thời đánh giá đầy đủ các vấn đề liên quan đến an toàn".

Ước tính có khoảng 1.410.806 xe Honda và Acura sử dụng động cơ V6 3,5 lít bị ảnh hưởng, và lỗi ổ trục thanh truyền có thể dẫn đến hỏng động cơ hoàn toàn. Đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng và tốn kém chi phí sửa chữa.

Ngoài 414 báo cáo gửi tới NHTSA, hãng xe American Honda cũng đã ghi nhận thêm 2.598 sự cố tương tự. Tổng cộng có tới 3.012 trường hợp được xác nhận, trong đó có bảy vụ va chạm hoặc hỏa hoạn.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên hệ thống truyền động này "gây chú ý". Vào năm 2023, đã có 248.999 xe Honda và Acura bị triệu hồi do lỗi sản xuất trục khuỷu động cơ. Vấn đề này khiến ổ trục thanh truyền bị mòn và kẹt sớm.

Honda đã nhận được 1.450 yêu cầu bảo hành liên quan đến sự cố đó. Để khắc phục, các đại lý sẽ kiểm tra và sửa chữa hoặc thay thế động cơ nếu cần.

Bất chấp vấn đề trước đó, NHTSA cho biết các lỗi động cơ mới nhất "nằm ngoài phạm vi" của đợt triệu hồi ban đầu. Cơ quan này nhận định rằng vấn đề lần này dường như không phải do lỗi sản xuất trục khuỷu như đã phát hiện trong chiến dịch trước.

Hiện tại, cuộc điều tra của NHTSA đang tập trung vào các mẫu xe: Acura MDX 2016-2020, Acura TLX 2018-2020, Honda Pilot 2016-2020, Honda Ridgeline 2017-2019 và Honda Odyssey 2018-2020. Kết quả của cuộc điều tra vẫn đang được chờ đợi.