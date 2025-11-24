Những đối thủ 'nặng ký' của Honda CR-V trong phân khúc crossover 24/11/2025 16:32

(PLO)- Những mẫu xe này bước vào cuộc chơi với cá tính, mục đích rõ ràng hoặc đơn giản là lựa chọn khác biệt so với Honda CR-V, mẫu xe được ưa chuộng phân khúc.

Honda CR-V gần như đứng đầu phân khúc crossover cỡ nhỏ ở một số thị trường vì nhiều lý do, đơn cử như khoang lái rộng rãi, công nghệ hiện đại và giá bán ổn định.

Mazda CX-5: Cảm giác thể thao hơn và nội thất đẹp hơn. Ảnh: Mazda.



Nhưng nếu bạn muốn một chiếc xe mang lại cảm giác khác biệt, như thể thao hơn, mạnh mẽ hơn, rẻ hơn, sang trọng hơn, hay sẵn sàng off-road hơn, bạn chắc chắn có nhiều lựa chọn thay thế.

Dưới đây là những mẫu xe crossover nhỏ gọn bạn có thể dễ dàng tìm thấy, mới hoặc đã qua sử dụng.

Chevrolet Equinox: Sự lựa chọn chính thống vững chắc với diện mạo mới

Chevrolet vừa thiết kế lại Equinox và doanh số đang tăng nhanh. Chiếc xe vẫn giữ được những điểm mạnh đơn giản: cabin rộng rãi, hệ thống điều khiển dễ sử dụng và giá cả phải chăng.

Nó không quá cầu kỳ về mặt tinh tế nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu. Equinox thường có giá rẻ hơn so với CR-V được trang bị tương đương.

Mazda CX-5: Cảm giác thể thao hơn và nội thất đẹp hơn

Mazda CX-5 đáp ứng được điều đó. Nó mang đến cho người lái cảm giác lái đầm chắc và khoang lái vượt trội so với tầm giá.

Nếu bạn thích lái xe và vẫn cần một chiếc SUV năm chỗ, CX-5 mang đến cảm giác tập trung vào người lái hơn CR-V.

Volvo XC40: Cảm giác cao cấp trong một kích thước nhỏ hơn

Volvo XC40 mang đến sự tiện dụng của một chiếc crossover nhỏ gọn với thiết kế sang trọng rõ nét. Nó đánh đổi một phần không gian chứa đồ và sự thoải mái của một chiếc xe gia đình như CR-V.

Đổi lại, người dùng nhận được vật liệu cao cấp, thiết kế cabin sắc sảo hơn và cảm giác lái tinh tế hơn. Chiếc xe này gần với phân khúc xe hạng sang cỡ nhỏ. Tuy nhiên, nó vẫn cạnh tranh với những người mua ưa chuộng công nghệ an toàn và những điểm nhấn cao cấp.

Subaru Forester: Hệ dẫn động bốn bánh tiêu chuẩn và khả năng thực tế

Subaru trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian tiêu chuẩn cho Forester. Mẫu xe này nổi tiếng về sự tự tin khi di chuyển trong thời tiết xấu.

Forester không chạy theo sự sang trọng. Nó đánh đổi vẻ bóng bẩy để lấy tính thực dụng: kính chắn gió lớn, khoảng sáng gầm xe tốt và khả năng bám đường đáng tin cậy. Hãy chọn Forester nếu đường mùa đông hoặc đường mòn đất cuối tuần quan trọng hơn khả năng vận hành thể thao.

Volkswagen Tiguan: Cảm giác châu Âu cao cấp

Tiguan mang đậm phong cách châu Âu về cả kiểu dáng lẫn nội thất. Xe mang lại cảm giác lái êm ái và tinh tế hơn khi chạy trên đường cao tốc.

Nếu bạn thích cảm giác lái nhẹ nhàng hơn và họa tiết da bọc tinh tế, Tiguan là một lựa chọn sang trọng đáng cân nhắc.

Toyota RAV4: Chắc chắn hơn và sẵn sàng cho đường mòn

Nếu bạn muốn một chiếc crossover thiên về phiêu lưu, RAV4 mang đến kiểu dáng chắc chắn hơn. Các phiên bản off-road đòi hỏi ít hơn ở người lái.

Toyota vẫn giữ nguyên hệ dẫn động hybrid và plug-in, cùng với phần mềm và các tính năng an toàn được cập nhật gần đây. Điều này giúp RAV4 hướng đến một gói công nghệ tiên tiến hơn, sẵn sàng cho những chuyến phiêu lưu hơn so với CR-V.

Nissan Rogue: Rộng rãi, công nghệ cao và giá trị cao

Nissan Rogue sở hữu không gian nội thất rộng rãi và công nghệ tiên tiến. Xe có hàng ghế sau rộng rãi, hệ thống thông tin giải trí hiện đại, cùng các tùy chọn hướng đến tính thực dụng thân thiện với gia đình.

Rogue có xu hướng ưu tiên không gian nội thất và sự thoải mái hơn là cảm giác lái. Đây là một lựa chọn đáng cân nhắc nếu bạn muốn có nhiều không gian cho hành khách hơn CR-V.

Kia Sportage: Phong cách và tính năng với giá rẻ hơn

Nếu bạn muốn sở hữu một chiếc xe có ngoại hình mạnh mẽ và nhiều trang bị tiêu chuẩn với mức giá phải chăng, hãy cân nhắc Sportage. Kia trang bị cho các phiên bản của mình nhiều công nghệ và tiện nghi nhưng vẫn giữ được mức giá cạnh tranh.

Một số tài xế thích cảm giác lái êm ái hơn của CR-V, những người khác lại yêu thích giá trị và thiết kế của Sportage.

Ford Escape: Một lựa chọn thay thế thiết thực của Mỹ

Escape sở hữu hệ truyền động đa dạng và mang lại cảm giác lái thoải mái. Dù Ford là một thương hiệu được xếp hạng thấp hơn mức trung bình trong Nghiên cứu Độ tin cậy của JD Power, bản thân Escape lại có điểm số "Tuyệt vời".

Xe hướng đến sự hấp dẫn rộng rãi: tiết kiệm nhiên liệu tốt, công nghệ đơn giản và thiết kế cabin quen thuộc. Nếu bạn thích lựa chọn động cơ và tùy chọn trang bị, Escape sẽ đáp ứng điều đó một cách tiết kiệm hơn so với CR-V.

Hyundai Tucson: Xe hybrid hiệu quả và chế độ bảo hành dài hạn

Hyundai tích hợp chế độ bảo hành dài hạn và các tùy chọn hybrid vào Tucson. Đây là một lựa chọn tốt nếu bạn muốn tiết kiệm chi phí bảo hành. Hyundai vẫn cung cấp chế độ bảo hành 10 năm/100.000 dặm cho hệ thống truyền động.

Tucson mang đến công nghệ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu mà không cần phải nâng cấp lên hạng sang. Nó có cảm giác hiện đại và được trang bị đầy đủ so với vẻ ngoài bảo thủ của CR-V.