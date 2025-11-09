Syria mở chiến dịch tấn công phủ đầu IS trên toàn quốc 09/11/2025 09:35

(PLO)- Syria mở chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm triệt phá các hang ổ của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trên toàn quốc, trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa đến Mỹ.

Ngày 8-11, Bộ Nội vụ Syria cho biết lực lượng an ninh nước này đã tiến hành các chiến dịch tấn công phủ đầu trên toàn quốc nhằm vào các hang ổ của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Theo kênh Al Ekhbariya, lực lượng an ninh Syria đã thực hiện 61 cuộc đột kích, bắt giữ 71 tên khủng bố và thu giữ nhiều vũ khí, chất nổ.

Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa phát biểu tại Đại hội đồng LHQ hồi tháng 9. Ảnh: BLOOMBERG

Chiến dịch diễn ra trước chuyến thăm của Tổng thống Syria - ông Ahmed al-Sharaa tới Washington DC để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump và tham gia liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu.

Cuộc hội đàm dự kiến diễn ra vào ngày 10-11, đánh dấu lần đầu tiên một nguyên thủ của Syria đến Nhà Trắng.

Hiện Bộ Ngoại giao và Lầu Năm Góc Mỹ chưa đưa ra bình luận.

Trước đó, hãng Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết Washington đang chuẩn bị thiết lập sự hiện diện quân sự tại một căn cứ không quân ở Damascus nhằm thúc đẩy thỏa thuận an ninh giữa Syria và Israel.

Sau khi bản tin của Reuters được công bố, một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Syria bác bỏ thông tin trên, gọi đó là “sai sự thật”, hãng thông tấn SANA đưa tin tối 6-11. Nguồn tin này không nói rõ chi tiết nào là sai.

Bộ Quốc phòng Mỹ và Bộ Ngoại giao Syria chưa đưa ra bình luận. Phủ Tổng thống và Bộ Quốc phòng Syria cũng chưa phản hồi câu hỏi về kế hoạch này.