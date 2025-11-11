Nhà Trắng đón Tổng thống Syria qua cửa phụ 11/11/2025 06:30

(PLO)- Nhà Trắng đón Tổng thống Syria - ông Ahmed al-Sharaa qua cửa phụ - nơi các phóng viên chỉ được nhìn thoáng qua, thay vì qua cửa chính của Cánh Tây, khi nhà lãnh đạo này tới gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 10-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp Tổng thống Syria - ông Ahmed al-Sharaa tại Nhà Trắng. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một nhà lãnh đạo Syria tới Mỹ kể từ khi nước này giành độc lập vào năm 1946.

Theo hãng tin Reuters, ông Ahmed al-Sharaa không được Nhà Trắng chào đón long trọng như vẫn thường thấy dành cho các lãnh đạo nước ngoài. Tổng thống Syria bước vào Nhà Trắng qua một cửa phụ - nơi các phóng viên chỉ được nhìn thoáng qua, thay vì qua cửa chính của Cánh Tây, nơi máy quay thường ghi lại cảnh ông Trump chào đón các quan chức cấp cao.

Chia sẻ với phóng viên sau cuộc gặp với lãnh đạo Syria, ông Trump khen ông Sharaa là một "nhà lãnh đạo cứng rắn" và bày tỏ tin tưởng vào ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Tổng thống Syria - ông Ahmed al-Sharaa tại Nhà Trắng. Ảnh: ANADOLU

"Chúng tôi muốn thấy Syria trở thành một quốc gia rất thành công và chúng tôi nghĩ rằng nhà lãnh đạo này có thể làm được điều đó…Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để Syria thành công vì đó là một phần của Trung Đông" - ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng nói rằng thế giới nên mong đợi một số thông báo về Syria sau cuộc gặp này.

Tổng thống Trump nói chuyện với lãnh đạo Syria. Ảnh: ANADOLU

Phủ tổng thống Syria cho biết trên X rằng ông Sharaa và ông Trump đã thảo luận về mối quan hệ song phương, "các cách để củng cố và phát triển mối quan hệ này, cũng như một số vấn đề khu vực và quốc tế mà cả hai bên cùng quan tâm".

Tổng thống Trump tiếp Tổng thống Ahmed al-Sharaa tại phòng Bầu Dục. Ảnh: ANADOLU

Sau cuộc gặp này, Bộ Tài chính Mỹ cho biết Tổng thống Trump đang thực hiện cam kết mang đến cho Syria cơ hội để phát triển bằng cách đình chỉ loạt lệnh trừng phạt mới, được gọi là Đạo luật Caesar.

Theo Bộ Tài chính, Mỹ làm điều này là để giúp Syria có thể tái thiết và phát triển bằng cách dỡ bỏ lệnh trừng phạt và đảm bảo trách nhiệm giải trình đối với những tác nhân gây hại.

Tổng thống Ahmed al-Sharaa được cộng đồng người Syria tại Mỹ chào đón khi tiến vào Nhà Trắng. Nguồn: AL ARABIYA

“Chính phủ Mỹ đã áp dụng các chính sách và quy định mới để khuyến khích các doanh nghiệp và ngân hàng Mỹ, cộng đồng quốc tế, người dân Syria và các đối tác khu vực đóng góp vào sự ổn định của Syria đồng thời từ chối cung cấp tài nguyên cho các tác nhân gây hại” - thông báo của Bộ Tài Chính nêu rõ.

Theo thông báo, các hạn chế đã được dỡ bỏ gồm Mỹ không còn áp đặt “lệnh trừng phạt toàn diện” đối với Syria; Đạo luật Caesar bị đình chỉ, ngoại trừ các giao dịch có thể bị trừng phạt với Nga và Iran; Việc chuyển giao hầu hết các hàng hóa dân dụng cơ bản có nguồn gốc từ Mỹ, cũng như phần mềm và công nghệ, đến hoặc trong phạm vi Syria đều được phép mà không cần giấy phép.