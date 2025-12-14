Israel tuyên bố tiêu diệt chỉ huy cấp cao Hamas 14/12/2025 05:34

(PLO)- Israel cho biết đã tiêu diệt chỉ huy cấp cao của Hamas - ông Raed Saed trong một đòn không kích nhằm vào một chiếc xe tại TP Gaza.

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã tiêu diệt chỉ huy cấp cao của Hamas là ông Raed Saed, một trong những người đứng sau các cuộc tấn công vào Israel ngày 7-10-2023, trong một đòn không kích nhằm vào một chiếc xe tại TP Gaza hôm 13-12, theo hãng tin Reuters.

Đây là vụ ám sát một lãnh đạo cấp cao của Hamas gây chú ý nhất kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza có hiệu lực vào tháng 10.

Trong tuyên bố chung sau vụ không kích, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz nói rằng ông Saed bị nhắm mục tiêu để đáp trả một vụ tấn công của Hamas trước đó trong ngày, khi một thiết bị nổ làm bị thương 2 binh sĩ Israel.

Theo cơ quan y tế Gaza, vụ tấn công nhằm vào chiếc xe tại TP Gaza khiến 5 người thiệt mạng và ít nhất 25 người bị thương. Hamas và đội ngũ y tế chưa xác nhận ngay liệu ông Saed có nằm trong số những người thiệt mạng hay không.

﻿ Một chiếc xe bị phá hủy sau cuộc tấn công của Israel tại TP Gaza ngày 13-12. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Một quan chức quân đội Israel mô tả ông Saed là thành viên cấp cao của Hamas, người góp phần xây dựng và thúc đẩy mạng lưới sản xuất vũ khí của nhóm này.

“Trong những tháng gần đây, ông ta hoạt động nhằm tái thiết năng lực và sản xuất vũ khí của Hamas, một sự vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn” - quan chức này nói.

Các nguồn tin từ Hamas cũng mô tả ông Saed là nhân vật số 2 trong cánh vũ trang của nhóm, chỉ sau ông Izz eldeen Al-Hadad.

Theo các nguồn tin này, ông Saed từng đứng đầu tiểu đoàn TP Gaza của Hamas, một trong những đơn vị lớn và được trang bị tốt nhất của nhóm.

Ông Raed Saed - chỉ huy cấp cao của Hamas. Ảnh: MEHR NEWS AGENCY

Hamas ngày 13-12 đã ra tuyên bố lên án cuộc tấn công của Israel là hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn nhưng không cho biết ông Saed có bị thương hay không, đồng thời chưa đưa ra đe dọa trả đũa.

Cuộc chiến tại Gaza bùng nổ sau khi các chiến binh do Hamas dẫn đầu sát hại 1.200 người và bắt 251 con tin trong cuộc tấn công vào miền nam Israel ngày 7-10-2023. Theo giới chức y tế Gaza, chiến dịch phản công của Israel đã khiến hơn 70.700 người Palestine thiệt mạng, chủ yếu là dân thường.

Thỏa thuận ngừng bắn ngày 10-10 đã cho phép hàng trăm nghìn người Palestine trở về những đống đổ nát của TP Gaza. Israel đã rút quân khỏi các vị trí trong thành phố và dòng viện trợ gia tăng.

Tuy nhiên, bạo lực chưa chấm dứt hoàn toàn. Giới chức y tế Palestine cho biết lực lượng Israel đã khiến ít nhất 386 người thiệt mạng trong các đợt không kích tại Gaza kể từ khi ngừng bắn.

Israel nói rằng 3 binh sĩ của nước này đã thiệt mạng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, và Israel đã tấn công hàng chục chiến binh Hamas.