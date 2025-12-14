Xả súng kinh hoàng tại ĐH Brown khối Ivy League ở Mỹ, 2 người chết và 8 người nguy kịch 14/12/2025 07:44

(PLO)- Vừa xảy ra vụ xả súng kinh hoàng tại trường ĐH Brown (Mỹ) gây nhiều thương vong, hiện chưa bắt được nghi phạm gây án.

Ngày 13-12 (giờ địa phương, tức sáng 14-12 theo giờ VN) đã xảy ra một vụ xả súng nghiêm trọng tại khuôn viên Đại học Brown (TP Providence, bang Rhode Island), khiến 2 người thiệt mạng và ít nhất 8 người nguy kịch, theo hãng tin Reuters.

Đối tượng này đã nổ súng tấn công tại tòa nhà kỹ thuật Barus & Holley của Đại học Brown trong lúc các kỳ thi đang diễn ra tại đây. Trường Brown đã gửi cảnh báo khẩn cấp lúc 4 giờ 22 phút chiều (9 giờ 22 phút tối GMT) báo cáo về "một vụ xả súng đang diễn ra gần công ty kỹ thuật Barus và Holley".

Các quan chức xác nhận Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cùng các lực lượng liên bang khác đã có mặt và phong tỏa hiện trường.

Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ.

Phó giám đốc Sở Cảnh sát Providence - ông Tim O’Hara. Ảnh: WJAR

Phó giám đốc Sở Cảnh sát Providence - ông Tim O’Hara cho biết nghi phạm bị tình nghi là nam giới, mặc trang phục màu đen.

Ông O’Hara nói lực lượng chức năng đang huy động mọi nguồn lực để truy tìm nghi phạm và kêu gọi người dân không tiếp cận khu vực.

"Hãy khóa cửa, tắt điện thoại và ẩn nấp cho đến khi có thông báo mới" - cảnh báo khuyến cáo.

Theo cảnh sát, không có cuộc đối đầu nào giữa nghi phạm và lực lượng chức năng, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường bằng đường bộ.

Hiện chưa rõ nghi phạm xâm nhập vào tòa nhà của Đại học Brown bằng cách nào. Cảnh sát hiện chưa có hình ảnh nhận dạng nghi phạm.

Trao đổi với báo giới, Thị trưởng TP Providence - ông Brett Smiley cho biết lực lượng chức năng vẫn đang ráo riết truy lùng hung thủ.

Ông Smiley cho hay hiện cơ quan chức năng chưa thể công bố danh tính cụ thể của các nạn nhân, cũng như chưa xác định liệu họ có phải là sinh viên của trường hay không. Tuy nhiên, con số thương vong ban đầu được xác định là 2 người tử vong và 8 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Liên quan vụ việc, trả lời phỏng vấn tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã nhận được báo cáo về vụ nổ súng và mô tả đây là một sự kiện "kinh hoàng".

"Tất cả những gì chúng ta có thể làm lúc này là cầu nguyện cho các nạn nhân và những người bị thương nặng" - ông Trump nói.

Đại học Brown - ngôi trường danh giá thuộc nhóm Ivy League - tọa lạc trên đồi College thuộc Providence, thủ phủ của bang Rhode Island. Khuôn viên trường bao gồm hàng trăm tòa nhà, từ giảng đường, phòng thí nghiệm đến các khu ký túc xá.