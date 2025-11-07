Chiến sự Nga-Ukraine 7-11: Mặt trận Pokrovsk nóng rực; Có tin xuất hiện nhóm du kích Nga tấn công tàu quân sự Moscow 07/11/2025 08:32

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang khi hai bên tiếp tục giao tranh quyết liệt ở Pokrovsk; Có tin xuất hiện nhóm du kích Nga tấn công Moscow; Thủ tướng Hungary nói còn vài vấn đề cần giải quyết để tổ chức thượng đỉnh Trump-Putin tại Budapest.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 6-11 ghi nhận những diễn biến nóng trên khắp các mặt trận.

Ukraine nói nhóm du kích Nga phá hoại loạt tàu vận tải quân sự của Moscow

. Ngày 6-11, Cục Tình báo Quân đội Ukraine (HUR) cho biết một nhóm nổi dậy Nga có tên đã phá hoại hàng chục đoàn tàu chở hàng phục vụ hậu cần cho quân Moscow, theo tờ The Kyiv Independent.

Theo báo cáo kèm video do HUR đăng tải, các du kích đã phóng hỏa hàng chục đoàn tàu mà Nga sử dụng để vận chuyển vũ khí, đạn dược và thiết bị ra tiền tuyến ở Ukraine.

Những vụ tấn công này được cho là đã làm hư hại nghiêm trọng các hệ thống điều khiển và cung cấp điện, khiến hoạt động vận tải quân sự của Nga bị gián đoạn nặng nề. HUR không nêu rõ địa điểm cụ thể, chỉ cho biết hành động này diễn ra trên lãnh thổ Nga.

Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

“Những chai bom xăng của nhóm du kích đã thiêu rụi hệ thống điều khiển và cấp điện của hàng chục phương tiện vận tải quân sự. Các hành động phá hoại này đã làm chậm đáng kể việc vận chuyển tiếp tế quân sự và làm suy yếu năng lực hậu cần của đối phương ở tiền tuyến” - HUR thông tin.

. Quân đội Ukraine ngày 6-11 xác nhận đã tấn công một trung tâm hậu cần máy bay không người lái (UAV) của Nga tại sân bay Donetsk (hiện do Moscow kiểm soát).

Trước đó, vào tối 5-11, các đoạn video lan truyền trên Telegram cho thấy nhiều vụ nổ lớn rung chuyển khu vực quanh sân bay. Một số nguồn tin mô tả đây là kho chứa UAV tầm xa Shahed.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận lực lượng nước này đã phá hủy “căn cứ lưu trữ, lắp ráp và phóng UAV Shahed”, đồng thời ghi nhận nhiều vụ nổ thứ cấp mạnh. Họ cho biết các đơn vị tên lửa, pháo binh và Lực lượng Hệ thống Không người lái đã phối hợp tham gia chiến dịch.

Nga chưa lên tiếng về các thông tin trên.

Ukraine tiếp tục phòng thủ Pokrovsk giữa nguy cơ bị bao vây

Theo The Kyiv Independent, các lực lượng Kiev vẫn kiên quyết giữ phòng tuyến quanh Pokrovsk và Myrnohrad (đều ở Donetsk), dù phải hứng chịu nhiều đợt tấn công dữ dội của Nga, làm gia tăng nguy cơ bị bao vây.

Hai tuần sau khi quân Nga được ghi nhận tràn vào khu vực đô thị của Pokrovsk, thành phố này đã trở thành một “vùng xám hỗn loạn”, nơi ranh giới kiểm soát gần như biến mất.

“Mọi thứ ở Pokrovsk không thay đổi nhiều. Rất lộn xộn, binh sĩ của ta và của đối phương chen lẫn khắp nơi” - một phi công điều khiển UAV của Ukraine nói với The Kyiv Independent trong điều kiện ẩn danh.

Với việc lực lượng Nga ngày càng tăng cường đổ vào Pokrovsk, sau khi phòng tuyến ở phía nam thành phố bị vỡ nhanh chóng, việc giành lại thế chủ động bằng các chiến dịch phản công quy mô lớn được đánh giá là gần như bất khả thi.

Nga tuyên bố đẩy lùi quân Ukraine tại Kharkiv và Donetsk

Bộ Quốc phòng Nga ngày 6-11 cho biết lực lượng nước này đã đẩy lùi 16 đợt tấn công của Ukraine nhằm giải cứu các đơn vị bị bao vây tại 2 tỉnh Kharkiv và Donetsk trong ngày qua, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Phía Nga cũng nói đã tấn công các cơ sở năng lượng, giao thông và kho lưu trữ UAV tầm xa phục vụ quân đội Ukraine.

. Tại khu vực TP Kupiansk, Nga cho biết đã loại khỏi vòng chiến tới 50 binh sĩ Ukraine, phá hủy một cầu cơ giới hạng nặng TMM-3, 12 phương tiện và 4 trạm tác chiến điện tử.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Ngày 6-11, một chỉ huy đơn vị tấn công trực tiếp của Nga tuyên bố rằng quân Moscow sẽ giành toàn quyền kiểm soát thành phố Kupiansk (tỉnh Kharkiv, Ukraine) trong vòng một tuần tới, đài RT đưa tin.

Chỉ huy trung đoàn 121 thuộc sư đoàn bộ binh cơ giới số 68 của Nga cho hay đơn vị của ông đã “dọn sạch” 25 tòa nhà trong thành phố chỉ trong ngày 5-11 và “vẫn đang tiếp tục tiến lên”.

“Tôi tin chắc rằng sẽ kiểm soát hoàn toàn thành phố trong vòng một tuần tới. Tinh thần của chúng tôi rất cao, và chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ" - vị chỉ huy nói trong đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố.

. Ở các khu vực Pokrovsk và Dimitrov, Moscow tuyên bố đã hạ hơn 220 binh sĩ Ukraine, trong khi có 2 binh sĩ Kiev được cho là đã đầu hàng. Nga nói đã kiểm soát được hàng chục tòa nhà và đẩy lùi nhiều nỗ lực phá vòng vây của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho rằng các cuộc tấn công của Moscow đã làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hậu cần và vận tải quân sự của Kiev.

Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 261 UAV và hai bom dẫn đường của Ukraine trong ngày qua.

Ukraine chưa lên tiếng về các thông tin trên.

Thủ tướng Hungary nêu những tồn đọng cần giải quyết để tổ chức thượng đỉnh Trump-Putin tại Budapest

Ngày 6-11, Thủ tướng Hungary - ông Viktor Orban cho biết Nga và Mỹ vẫn còn “một hoặc hai vấn đề” cần thống nhất trước khi có thể tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thủ đô Budapest, nhằm thảo luận về xung đột Ukraine.

“Hiện vẫn còn một vài vấn đề chưa được giải quyết trong tiến trình đàm phán Mỹ-Nga. Nếu đạt được thỏa thuận, một hội nghị hòa bình có thể được tổ chức tại Budapest chỉ trong vài ngày tới, khi đó lệnh ngừng bắn có thể được tuyên bố tùy theo sự thống nhất của các bên” - ông Orban chia sẻ với tờ Magyar Nemzet.

Ông Orban không nêu rõ các điểm nghẽn này là gì.

Nhà lãnh đạo Hungary đưa ra phát biểu trên khi đang bay tới thủ đô Washington DC (Mỹ), nơi ông dự kiến gặp ông Trump vào ngày 7-11 (giờ địa phương).

Ông Orban cho biết việc tìm giải pháp cho xung đột Ukraine sẽ là một trong những trọng tâm của cuộc gặp, đồng thời bày tỏ hy vọng hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ cuối cùng sẽ được tổ chức tại thủ đô Hungary.

Trước đó, ông Trump tiết lộ sau cuộc điện đàm với ông Putin hôm 16-10 rằng hai bên đã đồng ý gặp nhau tại Budapest.

Tuy nhiên, hội nghị bị hoãn do Moscow và Washington chưa đạt đồng thuận về các lập trường cần thiết để đạt kết quả cụ thể trong nỗ lực tìm kiếm hòa bình cho Ukraine. Cả hai bên đều cho biết cuộc gặp sẽ diễn ra “khi điều kiện chín muồi”.