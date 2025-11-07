Trung Quốc nhập biên chế tàu sân bay Phúc Kiến, bước nhảy vọt 'từ 0 lên 3' 07/11/2025 18:08

(PLO)- Tàu sân bay Phúc Kiến đánh dấu bước nhảy vọt "từ 0 lên 3" về số lượng và sự thành công nội địa hoá và hiện đại hoá về công nghệ tàu sân bay của Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã dự buổi lễ thượng cờ và đưa vào hoạt động tàu sân bay Phúc Kiến (số hiệu 18) và lên thị sát hoạt động trên tàu, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin vào trưa 7-11.

Buổi lễ diễn ra tại cảng Tam Á (tỉnh Hải Nam) vào chiều 5-11 với sự tham dự của hơn 2.000 đại diện từ lực lượng hải quân Trung Quốc và các đơn vị đóng tàu tham gia vào quá trình chế tạo tàu sân bay này.

Tàu sân bay mang số hiệu 18 - Phúc Kiến tại lễ nhập biên chế ở cảng Tam Á (Hải Nam) hôm 5-11. Ảnh: CCTV

Sau buổi lễ, ông Tập đã lên tàu, nghe báo cáo về quá trình phát triển các tàu sân bay của Trung Quốc và về công tác chế tạo tàu Phúc Kiến. Lúc đó, trên tàu có các máy bay J-35, J-15T và KJ-600 đang đậu theo thứ tự. Đây đều là các loại máy bay do Trung Quốc phát triển.

Ông Tập bày tỏ phấn khởi khi ngành công nghiệp đóng tàu quân sự Trung Quốc liên tục tự nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần vào hiệu quả chiến đấu của tàu sân bay Phúc Kiến.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trung tâm) dự lễ thượng cờ tàu Phúc Kiến tại cảng Tam Á (Hải Nam) hôm 5-11. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Tàu sân bay mang số hiệu 18 - Phúc Kiến được hạ thuỷ hồi giữa tháng 6-2022. Đầu tháng 5-2024, tàu rời nhà máy đóng tàu Giang Nam ở Thượng Hải để thực hiện chuyến thử nghiệm đầu tiên trên biển. Ngày 22-9-2025, hải quân Trung Quốc thông báo hoàn tất việc huấn luyện cất cánh và thu hồi các máy bay J35, J-15T, KJ-600 trên tàu Phúc Kiến.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trung tâm) chụp hình cùng đại diện các đơn vị làm việc trên tàu Phúc Kiến hôm 5-11. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Tờ Science and Technology Daily của Bộ Khoa học và công nghệ Trung Quốc nhấn mạnh rằng việc đưa tàu Phúc Kiến vào hoạt động đã đánh dấu việc Trung Quốc hoàn thành bước nhảy vọt “từ 0 lên 3” về số lượng tàu sân bay.

Tàu Phúc Kiến là tàu sân bay thứ 3 của hải quân Trung Quốc và là tàu đầu tiên của Trung Quốc được trang bị máy phóng điện từ. Hai tàu sân bay trước đó là Liêu Ninh (số hiệu 16) và Sơn Đông (số hiệu 17) đều có hệ thống phóng kiểu nhảy cầu.

Tàu sân bay mang số hiệu 18 - Phúc Kiến tại lễ nhập biên chế ở cảng Tam Á (Hải Nam) hôm 5-11. Bên trái là tàu sân bay Sơn Đông (số hiệu 17). Ảnh: CCTV

Trong khi 2 tàu Liêu Ninh và Sơn Đông được phát triển trên khung thân hoàn chỉnh hoặc thiết kế khung thân của các tàu sân bay của Liên Xô (trước năm 1991), tàu Phúc Kiến còn được phát triển hoàn toàn bằng thiết kế nội địa, được giới thiệu là trang bị các công nghệ hiện đại, đạt đến trình độ tiên tiến trên thế giới. Điều này cho phép Bắc Kinh nâng cao đáng kể khả năng tác chiến và tầm hoạt động của các nhóm tác chiến tàu sân bay.

Hải quân Trung Quốc hoàn thành bài thử nghiệm đầu tiên hệ thống phóng điện từ trên tàu sân bay Phúc Kiến hồi tháng 9-2025. Nguồn: CGTN EUROPE

Các chuyên gia nhận định rằng với việc sở hữu 3 tàu sân bay, Trung Quốc có thể triển khai đồng thời lực lượng theo nhiều hướng, mang lại chiều sâu an ninh lớn hơn. Các tàu cũng có thể được triển khai luân phiên nhau.

Tuy nhiên, ngay cả khi tàu Phúc Kiến đã được bàn giao vào biên chế, điều đó không có nghĩa là con tàu có thể ngay lập tức được triển khai và hình thành khả năng tác chiến thực sự. Theo các tiêu chuẩn quốc tế, tàu sẽ mất 5-8 năm để đạt được khả năng đó, Science and Technology Daily lưu ý.