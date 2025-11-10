Điện Kremlin: Nga sẽ thử hạt nhân nếu… 10/11/2025 05:17

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Nga mong đợi Mỹ làm rõ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan kế hoạch thử hạt nhân.

Ngày 9-11, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Nga không có ý định vi phạm nghĩa vụ theo các thỏa thuận quốc tế cấm thử vũ khí hạt nhân, nhưng sẽ nối lại hoạt động này nếu các quốc gia khác làm vậy.

“[Tổng thống Nga Vladimir] Putin đã nhiều lần tuyên bố rằng Nga cam kết thực hiện nghĩa vụ cấm thử hạt nhân và chúng tôi không có ý định vi phạm chúng” - ông Peskov nói trong cuộc phỏng vấn của nhà báo Pavel Zarubin (thuộc đài VGTRK).

Ông Peskov nói thêm rằng Tổng thống Putin đã chỉ thị cho các quan chức đánh giá xem liệu các cuộc thử nghiệm hạt nhân có cần thiết hay không, thay vì ra lệnh nối lại chúng, đồng thời cảnh báo rằng Nga sẽ hành động tương tự nếu Mỹ hoặc các nước khác nối lại hoạt động thử nghiệm.

"Nếu một quốc gia khác làm điều này, chúng tôi sẽ buộc phải làm như vậy để duy trì sự cân bằng" - ông Peskov nói, đồng thời gọi cân bằng hạt nhân là "một trong những thành phần quan trọng nhất của kiến ​​trúc an ninh toàn cầu".

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Người phát ngôn Điện Kremlin bác bỏ những lo ngại của phương Tây về các cuộc thử nghiệm gần đây của Nga đối với tên lửa hành trình Burevestnik chạy bằng năng lượng hạt nhân và tàu ngầm không người lái Poseidon.

Ông Peskov cáo buộc các chuyên gia phương Tây đưa ra những kết luận "hời hợt và sai lầm" khi nhầm lẫn giữa thử nghiệm hạt nhân với thử nghiệm hệ thống chạy bằng năng lượng hạt nhân.

"Thực tế, đây là những công nghệ đột phá mà chưa quốc gia nào trên thế giới có được. Đương nhiên, những công nghệ như vậy rồi sẽ xuất hiện, nhưng rõ ràng là không sớm đâu" - ông Peskov nói.

Ông Peskov cũng nói thêm rằng Moscow mong đợi Washington làm rõ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan kế hoạch thử hạt nhân, gọi vấn đề này là "quá nghiêm trọng" để làm ngơ.

"Trong trường hợp này, chúng ta thực sự cần những lời giải thích về bản chất của vấn đề, vì đây là một vấn đề rất nghiêm trọng và thực sự là không thể chối cãi. Mỹ sẽ tiến hành các cuộc thử vũ khí hạt nhân trong tương lai gần" - quan chức Điện Kremlin nhấn mạnh.

Tuần trước, ông Trump đã chỉ thị Lầu Năm Góc bắt đầu các bước chuẩn bị cho việc thử nghiệm hạt nhân, với lý do Mỹ là “quốc gia duy nhất không tiến hành thử nghiệm”.

Tổng thống Trump cũng cáo buộc Nga và Trung Quốc thực hiện các vụ nổ hạt nhân “bí mật”. Cả Moscow lẫn Bắc Kinh đều bác bỏ cáo buộc này.