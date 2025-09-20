Thẩm phán Mỹ bác đơn kiện của ông Trump đòi New York Times bồi thường 15 tỉ USD 20/09/2025 12:13

(PLO)- Thẩm phán Steven D. Merryday đã bác đơn kiện của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào tờ The New York Times, cho rằng đơn kiện không tuân thủ các quy định liên bang.

Ngày 19-9, Thẩm phán Steven D. Merryday của Tòa án Liên bang Quận Trung Florida đã bác đơn kiện của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào tờ The New York Times cùng 4 phóng viên của báo này và nhà xuất bản Penguin Random House.

Thẩm phán Merryday cho rằng đơn kiện "hoàn toàn vi phạm các yêu cầu của Quy tắc 8" trong Quy tắc Tố tụng Dân sự Liên bang, theo đài CNN.

Theo thẩm phán, một đơn kiện phải là một "tuyên bố ngắn gọn, rõ ràng, trực tiếp về các cáo buộc thực tế" và lời công kích của ông Trump đối với tờ The New York Times là "hoàn toàn không phù hợp và không thể chấp nhận được".

Một ấn phẩm báo giấy của The New York Times có in hình ông Trump trên trang bìa. Ảnh: LINKEDIN

Ông Merryday cho biết đội ngũ pháp lý của ông Trump có thể nộp lại đơn trong 4 tuần tới, nhưng phải giữ đơn kiện ở mức 40 trang hoặc ít hơn. Theo CNN, đơn kiện của ông Trump hiện dài 85 trang.

Thẩm phán Merryday cho rằng đơn kiện không phải là "một diễn đàn công khai để chỉ trích và lăng mạ" hay "một cái loa phóng thanh cho quan hệ công chúng".

Đội ngũ pháp lý của ông Trump cho biết họ sẽ nộp lại đơn kiện.

Trước đó, trong đơn kiện được nộp lên tòa ngày 15-9, ông Trump yêu cầu tờ The New York Times và các bên liên quan bồi thường ít nhất 15 tỉ USD với cáo buộc bôi nhọ, vu khống và gây tổn hại danh tiếng.

Cụ thể, đơn kiện nhắc đến loạt bài viết trên The New York Times, trong đó có một bài xã luận trước cuộc bầu cử tổng thống 2024 cho rằng ông Trump “không đủ tư cách” làm tổng thống, cùng cuốn sách xuất bản năm 2024 của Penguin mang tựa đề “Kẻ thua may mắn: Donald Trump đã phung phí gia sản của cha và tạo ra ảo tưởng về thành công như thế nào”.

Ông Trump cũng cáo buộc tờ báo đã xuyên tạc về ông, gia đình, công việc kinh doanh cũng như các phong trào do đảng Cộng hòa dẫn dắt như America First và Make America Great Again (MAGA).

Phản ứng sau động thái của Thẩm phán Merryday, phát ngôn viên của tờ The New York Times cho biết họ "hoan nghênh phán quyết nhanh chóng của thẩm phán, trong đó nhận định rằng đơn kiện là một tài liệu chính trị chứ không phải là một hồ sơ pháp lý nghiêm túc".

Hôm 18-9, Tổng biên tập Joe Kahn của tờ The New York Times nói rằng ông Trump đã "sai về sự thật" và "sai về luật" liên quan tội phỉ báng.

"Chúng tôi sẽ đấu tranh và chúng tôi sẽ thắng" – ông Kahn nói.