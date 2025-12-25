Nổ trong đêm ở Moscow khiến 3 người thiệt mạng, gồm 2 cảnh sát 25/12/2025 06:08

(PLO)- Một thiết bị nổ tự chế đã được kích hoạt khi hai cảnh sát giao thông nỗ lực bắt giữ một đối tượng khả nghi trong khu vực đã xảy ra vụ ám sát Trung tướng Fanil Sarvarov cách đó 2 ngày.

Uỷ ban Điều Tra Nga hôm 24-12 đã cho biết vụ nổ ở phía nam thủ đô Moscow vào đêm trước đó đã khiến ba người thiệt mạng, trong đó có hai sĩ quan cảnh sát giao thông, theo hãng tin RIA Novosti.

Theo Uỷ ban Điều tra Nga, vụ nổ xảy ra trong đêm 23-12 sớm ngày 24-12 ở quận Orekhovo-Borisovo Yuzhnoye của Moscow – khu vực từng xảy ra vụ đánh bom xe cách đó chưa đầy 2 ngày khiến Trung tướng Fanil Sarvarov, Cục trưởng Cục huấn luyện tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Nga thiệt mạng.

“Hai sĩ quan cảnh sát giao thông đã phát hiện một cá nhân khả nghi gần xe cảnh sát. Khi họ tiến lại gần để bắt giữ người này, một thiết bị nổ đã phát nổ. Do bị thương, cả hai cảnh sát và người đàn ông [nghi phạm] đều thiệt mạng” - Uỷ ban Điều tra Nga thông báo.

Lực lượng thực thi pháp luật được triển khai tại hiện trường vụ nổ vào sớm ngày 24-12 khiến 3 người chết ở phía nam Moscow (Nga). Ảnh: RIA NOVOSTI

Trước đó, truyền thông Nga cùng ngày 24-12 đưa tin nhiều xe cảnh sát đã được điều tới một khu vực dọc đường Yeletskaya (quận Orekhovo-Borisovo Yuzhnoye) sau khi người dân gần đó nghe thấy hai tiếng nổ trong đêm.

Theo cơ quan thanh tra giao thông Moscow, hai sĩ quan thiệt mạng thuộc độ tuổi 24-25, mới chỉ gia nhập lực lượng chưa đầy 4 năm. Gia đình của hai nạn nhân đã nhận được sự hỗ trợ cần thiết.

Các nhà điều tra đang xác định nguyên nhân kích nổ thiết bị, phỏng vấn nhân chứng và xem xét camera giám sát.

Một vụ án hình sự đã được khởi tố theo các cáo buộc cố ý giết hại nhân viên thực thi pháp luật và buôn bán trái phép thiết bị nổ.

Tờ Kyiv Independent ngày 24-12 cũng đưa tin về một vụ nổ xảy ra ở Moscow vào khoảng 1 giờ sáng 24-12 khi nghi phạm ném thiết bị nổ tự chế qua cửa sổ xe cảnh sát giao thông. Lời tường thuật này giống với những thông tin ban đầu được chia sẻ trên mạng xã hội Telegram ở Nga về những gì đã xảy ra ở đường Yeletskaya.

Nhưng theo thông tin cập nhật từ hai kênh Telegram “Baza” và “SHOT” chuyên cập nhật tin tức ở Nga, nghi phạm đã tiếp cận xe cảnh sát giao thông để đặt thiết bị nổ tự chế dưới gầm xe khi các sĩ quan rời xe làm nhiệm vụ. Thiết bị phát nổ khi lực lượng thực thi pháp luật nỗ lực khống chế và thẩm vấn nghi phạm.

Một số thông tin chưa được xác nhận trên mạng xã hội Nga và Ukraine cho biết hai người bị thương trong vụ việc.

Một nguồn tin không muốn nêu tên từ Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine (HUR) nói với Kyiv Independent rằng vụ đánh bom này nằm trong các hành động “trả thù” nhắm vào các quan chức và sĩ quan Nga bị Kiev cáo buộc liên quan việc ngược đãi tù binh Ukraine trong cuộc xung đột đã kéo dài gần 4 năm qua.

Phía Nga chưa lên tiếng về thông tin của Kyiv Independent.

Trước đó tại khu vực này, một thiết bị nổ tự chế gài dưới gầm xe của Trung tướng Sarvarov – người có kinh nghiệm chiến đấu thu được trong các chiến dịch chống khủng bố ở miền nam nước Nga vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000 – đã phát nổ hôm 22-12, khiến quan chức này thiệt mạng.

Nga không loại trừ khả năng vụ ám sát Trung tướng Sarvarov là do các cơ quan tình báo Ukraine thực hiện.

Chưa có thông tin cập nhật về cuộc điều tra vụ đánh bom xe nhắm vào Trung tướng Sarvarov.