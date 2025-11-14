Mỹ duyệt bán vũ khí cho Đài Loan, lần đầu trong nhiệm kỳ 2 của ông Trump 14/11/2025 14:47

(PLO)- Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đã phê duyệt việc bán các bộ phận tiêm kích trị giá 330 triệu USD cho Đài Loan (Trung Quốc), nhằm giúp vùng lãnh thổ này "nâng cao năng lực đối phó các mối đe dọa hiện tại và tương lai bằng cách duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của đội máy bay F-16, C-130 và các loại máy bay khác".

Tối 13-11 (giờ Mỹ), Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đã phê duyệt việc bán các bộ phận tiêm kích trị giá 330 triệu USD cho Đài Loan (Trung Quốc), đánh dấu giao dịch vũ khí đầu tiên giữa hai bên kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, theo hãng tin Reuters.

“Việc bán dự kiến sẽ nâng cao năng lực của bên nhận trong việc đối phó các mối đe dọa hiện tại và tương lai bằng cách duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của đội máy bay F-16, C-130 và các loại máy bay khác” - theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Một máy bay chiến đấu F-16 cất cánh từ Căn cứ Không quân Hoa Liên (Đài Loan, Trung Quốc). Ảnh: CNA

Văn phòng của lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức đã cảm ơn chính phủ Mỹ vì tiếp tục chính sách bán vũ khí định kỳ cho Đài Loan và hỗ trợ Đài Loan nâng cao khả năng tự vệ cũng như sức chống chịu.

“Việc thúc đẩy quan hệ đối tác an ninh Đài Loan-Mỹ là một nền tảng quan trọng cho hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương” - phát ngôn viên văn phòng, bà Karen Kuo, nói.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết thương vụ mua bán này dự kiến “có hiệu lực” trong vòng 1 tháng.

“Mỹ tiếp tục giúp Đài Loan duy trì khả năng tự vệ đầy đủ, và chúng tôi bày tỏ sự biết ơn về điều này” - theo tuyên bố của cơ quan này.

Việc cung cấp các bộ phận tiêm kích sẽ giúp duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng không quân, củng cố phòng không, tăng cường sức chống chịu phòng thủ và nâng cao khả năng của hòn đảo trong việc ứng phó các hành động “vùng xám”, theo cơ quan này.

Trung Quốc chưa bình luận về diễn biến trên.