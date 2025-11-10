Bão Fung-wong ra khỏi Philippines ra Biển Đông, hướng sang Đài Loan 10/11/2025 12:32

(PLO)- Bão Fung-wong ra khỏi Philippines vào Biển Đông với sức gió yếu hơn, đang hướng đến Đài Loan (Trung Quốc).

Sáng 10-11, bão Fung-wong tiếp tục suy yếu trên Biển Đông sau khi đổ bộ vào Philippines với gió mạnh và mưa lớn khiến ít 2 hai người thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải sơ tán, theo hãng tin AFP.

Lúc 10 giờ sáng 10-11 (giờ Philippines), tâm bão ở cách phía tây tây bắc thị trấn Bacnotan (tỉnh La Union, đảo Luzon)) khoảng 135 km, sức gió duy trì ở mức 130 km/giờ, giật tới 160 km/giờ. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc 20 km/giờ.

Cảnh báo gió cấp 3 trên thang 5 cấp vẫn được duy trì tại một số khu vực ở Philippines.

Nguy cơ lũ lụt và sạt lở vẫn cao tại nhiều khu vực thuộc đảo Luzon.

Fung-wong với vùng ảnh hưởng bao phủ gần như toàn bộ Philippines, đã đổ bộ vào vùng duyên hải phía đông Philippines tối 9-11 ở cấp “siêu bão”, quật ngã cây cối và nhấn chìm nhiều thị trấn ở phía nam.

Các trường học và cơ quan chính phủ tại nhiều khu vực, bao gồm cả vùng thủ đô Manila, đều đã phải đóng cửa.

Tại tỉnh Aurora, nhân viên cứu hộ Geofry Parrocha cho biết đến nay giới chức mới có thể đánh giá được mức độ thiệt hại.

“Chúng tôi thấy rất nhiều ngôi nhà bị hư hại và một số tuyến đường chính không thể lưu thông do sạt lở” - ông Parrocha nói với AFP sáng 10-11 từ thị trấn Dipaculao, nơi điện vẫn chưa được khôi phục.

“Chúng tôi không thể triển khai công tác cứu hộ vào tối qua vì mưa quá lớn và lượng nước dâng quá cao” - ông Parrocha nói thêm.

Gió mạnh, mưa lớn và triều cường do siêu bão Fung-wong gây thiệt hại tại TP Pandan, tỉnh Catanduanes (vùng Bicol, Philippines). Ảnh: MDRRMO Pandan

Bà Aurora Taay - thị trưởng thị trấn Dingalan cho biết nhiều ngôi nhà và tàu thuyền ven biển đã bị sóng lớn phá hủy.

Tại Guinobatan - một thị trấn khoảng 80.000 dân ở tỉnh Albay, vùng Bicol, các con đường đã chìm trong dòng nước cuồn cuộn.

Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) cho biết đã thực hiện 62 cuộc tìm kiếm, cứu hộ và trục vớt, cứu được tổng cộng 10.112 người ở nhiều tỉnh.

“Chúng tôi gặp một số khó khăn với những người dân không tin rằng bão lại mạnh đến vậy và do dự không chịu rời đi, nên buộc phải thực hiện sơ tán cưỡng chế ở các khu vực có nguy cơ cao” - Thiếu tướng Vina Guzman, Phó Giám đốc Cục Quan hệ Cộng đồng của PNP, cho biết.

PNP đã triển khai khoảng 21.000 nhân viên tại các vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Ngày 10-11, Cơ quan Khí tượng CWA của Đài Loan (Trung Quốc) dự báo các khu vực phía bắc và phía đông Đài Loan dự kiến sẽ có mưa tăng vào cuối ngày 10-11 do ảnh hưởng của bão Fung-wong đang tiến gần và gió mùa đông bắc tăng cường, theo hãng thông tấn Đài Loan CNA.

Theo CWA, cảnh báo trên biển đối với bão Fung-wong có thể được ban hành sớm nhất là vào cuối ngày 10-11.

Từ đêm 10-11 đến ngày 11-11, ảnh hưởng kết hợp giữa dải mây ngoài của bão và gió mùa đông bắc có thể gây mưa lớn ở các khu vực ven biển khu vực Đài Bắc, nửa phía đông Đài Loan và bán đảo Hengchun ở phía nam, CWA cho biết.

CWA dự báo mưa lớn cũng sẽ xuất hiện tại khu vực miền trung và miền nam Đài Loan vào ngày 12-11, đồng thời cho biết bão Fung-wong được dự đoán sẽ tiếp tục suy yếu khi di chuyển qua Đài Loan và dần rời đi vào ngày hôm sau.