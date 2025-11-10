Siêu bão Fung-wong gây sóng lũ dữ dội tại Philippines, diễn tiến khó lường 10/11/2025 05:34

(PLO)- Siêu bão Fung-wong đã suy yếu thành bão sau khi gây ra mưa lớn, các đợt sóng dữ dội cùng nước biển dâng tại Philippines khiến 2 người thiệt mạng, làm gần 1,2 triệu người phải sơ tán.

Siêu bão Fung-wong đã suy yếu thành bão sau khi di chuyển qua địa hình đồi núi của khu vực Bắc Luzon, theo thông tin từ Cơ quan Khí tượng, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) sáng 10-11.

Trong bản tin phát lúc 5 giờ sáng (giờ địa phương), PAGASA cho biết tâm bão đang nằm trên vùng biển ven bờ Bacnotan, tỉnh La Union (đảo Luzon).

Bão di chuyển theo hướng tây bắc với vận tốc 25 km/giờ, sức gió duy trì tối đa 150 km/giờ gần tâm bão, giật tới 230 km/giờ.

Nhiều ngôi nhà ở tỉnh Catanduanes (Philippines) chìm trong nước lũ khi siêu bão Fung-wong đổ bộ ngày 9-11. Ảnh: MDRRMO San Miguel/ Radyo Pilipinas Virac

PAGASA đã hạ cảnh báo gió cấp 5, mức cao nhất, sau khi sức gió duy trì tối đa của Fung-wong giảm xuống dưới ngưỡng siêu bão (dưới 185 km/giờ). Mức cảnh báo số 4 vẫn được duy trì tại một số khu vực.

Cơ quan này tiếp tục cảnh báo về sóng lớn, có thể cao đến 3,5 m, và khuyến cáo tàu thuyền không ra khơi.

Theo PAGASA, mưa lớn, gió mạnh và triều cường vẫn có thể xảy ra xa điểm đổ bộ hoặc ngoài vùng dự báo.

Fung-wong sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc trong 12 giờ tới. Sau đó, bão di chuyển theo hướng tây bắc, rồi hướng bắc qua Biển Đông, được dự báo sẽ mạnh trở lại từ ngày 11 đến 12-11.

Đến chiều hoặc tối thứ 12-11, bão bắt đầu chuyển hướng đông bắc về eo biển Đài Loan. Do điều kiện khí quyển bất lợi, bão có xu hướng suy yếu ở giai đoạn này.

Theo quỹ đạo dự kiến, tâm bão Fung-wong sẽ đổ bộ vào phía tây Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 13-11.

Trong lúc đổ bộ Philippines, siêu bão Fung-wong đã kéo theo mưa lớn, các đợt sóng dữ dội cùng nước biển dâng khiến 2 người thiệt mạng, làm gần 1,2 triệu người phải sơ tán và gây mất điện tại nhiều tỉnh, thành.

Tối 9-11, Cơ quan Khí tượng CWA của Đài Loan phát cảnh báo mưa lớn và gió mạnh, đặc biệt tại các khu vực phía bắc và phía đông, khi bão Fung-wong được dự báo sẽ tiến vào vùng lãnh thổ này vào đầu tuần, theo hãng thông tấn Đài Loan CNA.

Cơ quan này dự báo mưa rào rải rác có thể xảy ra dọc bờ biển phía bắc, khu vực đồi núi thuộc khu vực Đài Bắc và vùng đông Đài Loan. Các khu vực ven biển và ngoài khơi có thể xuất hiện gió giật mạnh.