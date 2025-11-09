Bão Fung-Wong đã mạnh lên siêu bão, đang tiến vào Biển Đông 09/11/2025 14:35

Chiều 9-11, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 13 giờ, bão Fung-Wong (bão Phượng Hoàng) đang ở cuối cấp 15, đầu cấp 16 (siêu bão) với sức gió 167-201km/giờ, giật trên cấp 17.

Bão đang ở khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 123,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines).

Dự báo trong những giờ tới, siêu bão Fung-Wong di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h, đi vào Biển Đông. Quá trình di chuyển vào Biển Đông, gặp nhiều điều kiện không thuận lợi nên khả năng bão Fung-Wong suy yếu, không còn cấp siêu bão.

Khoảng 13 giờ ngày 10-11, khi ở trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông, bão Fung-Wong còn cấp 13, giật cấp 16.

Dự báo hướng di chuyển và vùng ảnh hưởng của bão Fung-Wong.

Theo dự báo của các chuyên gia khí tượng thuỷ văn, sau khi vào Biển Đông, bão Fung-Wong đổi hướng liên tục, từ Tây Tây Bắc sang Bắc Tây Bắc rồi Bắc Đông Bắc.

“Khi vào Biển Đông, nhánh áp cận nhiệt đới ở phía bắc, dòng dẫn đường cho bão di chuyển, suy yếu đi về cường độ và mở rộng hơn về phía nam của cơn bão, dẫn đến bão có xu hướng di chuyển lệch về phía bắc nhiều hơn.

Khi đi lên vĩ độ cao hơn, bão sẽ đi vào dòng dẫn đường của đới gió tây trên cao nên nhiều khả năng đổi hướng theo hướng Đông Bắc và đi ra khỏi Biển Đông”, các chuyên gia dự báo.

Quá trình đổi hướng và đi ra khỏi Biển Đông, bão vẫn tiếp tục suy yếu thêm. Tuy vậy, do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4,0-6,0m, sau tăng lên 6,0-8,0m, vùng gần tâm bão 8,0-10,0m. Biển động dữ dội.

Toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Để chủ động ứng phó với bão gần Biển Đông, chiều 8-11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão.

Từ đó thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các địa phương cũng được yêu cầu sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.