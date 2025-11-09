Phó Thủ tướng thăm, tặng quà cho người dân bị thiệt hại do bão số 13

Ngày 9-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác Trung ương đã đi thăm hỏi, động viên chia sẻ và tặng quà cho người dân vùng lũ tại phường Quy Nhơn Đông, xã Tuy Phước Đông, xã Đề Gi (Gia Lai) bị thiệt hại do bão số 13.
Phó Thủ tướng và đại diện các nhà tài trợ đã trao tiền hỗ trợ xây 20 căn nhà bị sập (trị giá 1,2 tỉ đồng, 60 triệu đồng/căn) và 150 suất quà cho người dân bị thiệt hại.
Cụ thể, Phó Thủ tướng đã trực tiếp đi kiểm tra các khu vực bị thiệt hại nặng nề tại phường Quy Nhơn Đông, xã Tuy Phước Đông và Đề Gi. Nhiều hộ dân bị thiệt hại bày tỏ vui mừng, xúc động khi được Chính phủ quan tâm, hỗ trợ trong lúc khó khăn.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng động viên, chia sẻ sâu sắc với người dân bị thiệt hại và mong muốn bà con sớm ổn định cuộc sống, vực dậy sau bão. Về thiệt hại của người dân, Chính phủ sẽ có rà soát toàn diện để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do bão số 13.
Làm việc với chính quyền địa phương, Phó Thủ tướng chỉ đạo các xã, phường phải nhanh chóng hỗ trợ người dân xây dựng, sửa chữa lại nhà bị sập, tốc mái để cho người dân có chỗ ở; đẩy mạnh khắc phục hạ tầng, nhất là điện nước, giao thông.
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bão số 13 gây thiệt hại lớn cho các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, ước tính 7.050 tỉ đồng, trong đó Gia Lai 5.000 tỉ đồng.
Cụ thể, bão số 13 khiến năm người chết (Đắk Lắk ba người, Gia Lai hai người) và hàng chục ngàn ngôi nhà bị sập, tốc mái.