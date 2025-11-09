Phó Thủ tướng thăm, tặng quà cho người dân bị thiệt hại do bão số 13 09/11/2025 14:31

(PLO)- Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm hỏi, động viên và tặng quà cho người dân Gia Lai bị thiệt hại do bão số 13, mong bà con sớm vượt qua khó khăn.

Ngày 9-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác Trung ương đã đi thăm hỏi, động viên chia sẻ và tặng quà cho người dân vùng lũ tại phường Quy Nhơn Đông, xã Tuy Phước Đông, xã Đề Gi (Gia Lai) bị thiệt hại do bão số 13.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm, tặng quà cho bà con ngư dân ở làng chài Nhơn Hải, phường Quy Nhơn Đông (Gia Lai) bị ảnh hưởng do bão số 13. Ảnh: LK.

Phó Thủ tướng và đại diện các nhà tài trợ đã trao tiền hỗ trợ xây 20 căn nhà bị sập (trị giá 1,2 tỉ đồng, 60 triệu đồng/căn) và 150 suất quà cho người dân bị thiệt hại.

Cụ thể, Phó Thủ tướng đã trực tiếp đi kiểm tra các khu vực bị thiệt hại nặng nề tại phường Quy Nhơn Đông, xã Tuy Phước Đông và Đề Gi. Nhiều hộ dân bị thiệt hại bày tỏ vui mừng, xúc động khi được Chính phủ quan tâm, hỗ trợ trong lúc khó khăn.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng động viên, chia sẻ sâu sắc với người dân bị thiệt hại và mong muốn bà con sớm ổn định cuộc sống, vực dậy sau bão. Về thiệt hại của người dân, Chính phủ sẽ có rà soát toàn diện để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do bão số 13.

Làm việc với chính quyền địa phương, Phó Thủ tướng chỉ đạo các xã, phường phải nhanh chóng hỗ trợ người dân xây dựng, sửa chữa lại nhà bị sập, tốc mái để cho người dân có chỗ ở; đẩy mạnh khắc phục hạ tầng, nhất là điện nước, giao thông.

Phó Thủ tướng chia sẻ, động viên và trao quà cho gia đình ông Trịnh Ngọc Tùng, thôn Tùng Giảng, xã Tuy Phước Đông vượt qua khó khăn.

Phó Thủ tướng và đoàn công tác đã trao tiền hỗ trợ xây dựng 20 căn nhà bị sập, 60 triệu đồng/căn và 150 suất quà cho người dân bị thiệt hại.