Siêu bão Fung-wong đổ bộ Philippines, gần cả triệu dân phải sơ tán 09/11/2025 15:36

(PLO)- Philippines sơ tán gần 1 triệu người khi siêu bão Fung-wong đổ bộ với cường độ mạnh, Đài Loan và Hong Kong báo động sẵn sàng.

Siêu bão Fung-wong đã đổ bộ Philippines vào cuối tuần, mang theo gió mạnh và mưa lớn cùng nước lũ dâng cao ở nhiều khu vực. Trong bối cảnh bão diễn biến khó lường, Đài Loan và Hong Kong (Trung Quốc) đã chuẩn bị các kịch bản ứng phó bão đổ bộ.

Philippines sơ tán gần 1 triệu người

Đến trưa 9-11, siêu bão Fung-wong vẫn duy trì cường độ mạnh khi di chuyển về hướng tây, buộc Cơ quan Khí tượng Philippines (PAGASA) mở rộng phạm vi cảnh báo Tín hiệu gió bão số 5 - mức cảnh báo cao nhất - tại 8 khu vực ở phía đông Philippines, trong khi vùng đô thị Manila cùng các tỉnh lân cận được đặt trong Tín hiệu số 3, tờ Philstar đưa tin.

Trong sáng 9-11, Fung-wong đã mạnh lên thành siêu bão, tàn phá tỉnh Catanduanes và các khu vực lân cận với sức gió được đánh giá là nguy hiểm đến tính mạng và gây ngập lụt các khu vực ven biển.

“Ngay lúc này, người dân Catanduanes đang chịu tác động trực tiếp của bão, vì tâm bão đang ở rất gần khu vực này” - ông Rafaelito Alejandro, Phó Cục trưởng Cơ quan Phòng vệ Dân sự Philippines, cho biết vào sáng 9-11, đồng thời thông tin rằng 916.863 người đã được sơ tán trên toàn quốc.

Hình ảnh vệ tinh siêu bão Fung-wong vào lúc 14 giờ chiều ngày 9-11 (giờ Philippines). Ảnh: PAGASA

Tính đến 13 giờ chiều 9-11 (giờ địa phương), PAGASA cho biết tâm bão nằm cách 135 km về phía bắc-tây bắc của khu vực Virac, tỉnh Catanduanes.

Siêu bão duy trì sức gió tối đa 185 km/giờ gần tâm bão, với gió giật lên đến 230 km/giờ. Trường gió rộng lớn của bão mở rộng ra tới 900 km tính từ tâm bão. Hiện tại, Fung-wong di chuyển theo hướng tây-tây bắc với vận tốc 30 km/giờ.

Trong 24 giờ tới, bão dự kiến sẽ tiếp tục di chuyển về hướng tây-tây bắc.

Tâm bão được dự báo sẽ đi gần quần đảo Calaguas và Polillo vào chiều hoặc tối 9-11, trước khi đổ bộ ở khu vực trung tâm tỉnh Aurora vào đêm 9-11 hoặc rạng sáng 10-11 gần hoặc ngay thời điểm đạt cường độ mạnh nhất.

Do vị trí địa lý gần tâm bão, khả năng quần đảo Calaguas và Polillo bị ảnh hưởng trực tiếp là rất cao. Sau khi đổ bộ, Fung-wong sẽ băng qua địa hình đồi núi của miền Bắc Luzon và ra lại biển tại Vịnh Lingayen hoặc vùng ven biển các tỉnh Pangasinan hoặc La Union vào sáng 10-11.

Sự tác động với địa hình đồi núi sẽ khiến bão suy yếu đáng kể, song theo PAGASA, bão vẫn duy trì cấp độ bão trong suốt quá trình di chuyển qua Bắc Luzon.

Từ ngày 10 đến 11-11, siêu bão sẽ chuyển hướng tây bắc rồi chuyển sang hướng bắc, vẫn giữ cường độ bão.

Với bán kính ảnh hưởng bao trùm gần như toàn bộ lãnh thổ Philippines, bão Fung-wong được dự báo sẽ mang theo gió mạnh và mưa lớn trên phạm vi toàn Philippines.

Văn phòng Tổng thống Philippines đã thông báo tạm ngừng hoạt động cơ quan nhà nước tại nhiều khu vực vào ngày 10-11 và tạm dừng các lớp học cho đến ngày 11-11. Phủ Tổng thống cũng cho biết các doanh nghiệp và văn phòng tư nhân có thể tự quyết định việc tạm ngừng làm việc, tùy theo đánh giá của ban lãnh đạo.

Trước đó, Tổng thống Philippines - ông Ferdinand Marcos Jr. trước đó cho biết tất cả các cơ quan chính phủ đã được đặt trong tình trạng báo động toàn diện.

Ngày 9-11, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines - ông Gilberto Teodoro kêu gọi người dân trong khu vực bão đi qua nghiêm túc chấp hành lệnh sơ tán, cảnh báo rằng việc từ chối rời đi là nguy hiểm và vi phạm pháp luật.

“Chúng tôi mong người dân sơ tán sớm để tránh tình huống phải thực hiện các cuộc cứu hộ vào phút chót, điều này có thể đe dọa tính mạng của cảnh sát, binh sĩ, lính cứu hỏa và lực lượng bảo vệ bờ biển” - ông Teodoro nói.

Fung-wong - cơn bão thứ 21 trong năm nay và là cơn bão thứ 2 đổ bộ vào Philippines trong tháng 11 - có nguy cơ làm trầm trọng thêm áp lực lên hệ thống ứng phó thiên tai, khi chính quyền vẫn đang hỗ trợ người sống sót sau bão Kalmaegi và tái thiết các cộng đồng bị tàn phá.

“Chúng tôi hy vọng lần này sẽ không có thương vong” - quan chức phòng vệ dân sự Philippines, ông Raffy Alejandro, nói tại cuộc họp báo ngày 9-11.

Quân đội Philippines đã điều khoảng 2.000 binh sĩ từ các đơn vị huấn luyện dã chiến sang hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thiên tai.

Nước lũ dâng cao dọc theo một con phố ở thị trấn Guinobatan, tỉnh Albay, (Philippines) ngày 9-11 khi siêu bão Fung-wong tiến vào Philippines. Ảnh: AFP

Đài Loan, Hong Kong chuẩn bị cho kịch bản bão diễn biến phức tạp

Cùng ngày, Cơ quan Khí tượng CWA của vùng lãnh thổ Đài Loan phát cảnh báo mưa lớn và gió mạnh, đặc biệt tại khu vực phía bắc và phía đông hòn đảo khi siêu bão Fung-wong được dự báo sẽ tiến vào vùng lãnh thổ này vào đầu tuần, theo hãng thông tấn Đài Loan CNA.

Theo dự báo, bắt đầu từ ngày 10-11, khu vực Đài Bắc, các khu vực lân cận và vùng núi thuộc huyện Hoa Liên có thể xuất hiện lượng mưa cực lớn hoặc lớn hơn, do tác động kết hợp giữa rìa ngoài của bão và gió mùa đông bắc.

Cơ quan này cho biết bão được dự báo sẽ đi qua gần đảo Luzon (Philippines) trước khi tiến vào Biển Đông, rồi có khả năng đổi hướng về phía bắc, hướng tới Đài Loan.

Nếu đường đi của bão không thay đổi đáng kể, cảnh báo trên đất liền có thể được ban hành vào ngày 11-11, và bão có khả năng đổ bộ vào khu vực phía bắc miền trung Đài Loan trong khoảng thời gian từ tối 12 đến rạng sáng 13-11.

Theo CWA, các khu vực phía bắc và phía đông có thể hứng chịu mưa to cục bộ vào đầu tuần tới, trong khi miền trung và miền nam có thể gặp gió mạnh và mưa vào khoảng ngày 12-11. Cơ quan này cũng nhấn mạnh rằng quỹ đạo và cường độ của bão hiện vẫn còn nhiều biến động.

Nhà khí tượng độc lập Ngô Đức Vinh nhận định rằng bão Fung-Wong có thể suy yếu khi tiến gần Đài Loan, tuy nhiên sự tương tác giữa bão và gió mùa đông bắc có thể gây ra lượng mưa ở mức thảm họa tại khu vực phía bắc và phía đông của hòn đảo.

Sau khi đổ bộ Đài Loan, bão Fung-wong được dự báo sẽ suy yếu rồi ra lại vùng biển gần quần đảo Ryukyu dưới dạng áp thấp.

Trong khi đó, tại Hong Kong (Trung Quốc), Đài Thiên văn Hong Kong ngày 9-11 thông báo sẽ phát tín hiệu bão cấp 1 vào ngày 10-11 do ảnh hưởng của bão Fung-wong, theo tờ South China Morning Post.

Theo dự báo, tín hiệu bão số 1 sẽ được phát đi sau trưa 10-11.

“Bão sẽ đến gần Hong Kong nhất vào ngày 12-11, đi cách khoảng 400 km về phía đông TP. Gió sẽ mạnh dần lên từ tối 11-11 đến ngày 12-11” - Đài Thiên văn Hong Kong cho biết.

Cũng theo cơ quan này, dưới ảnh hưởng kết hợp giữa bão Fung-Wong và gió mùa, thời tiết tại vùng ven biển Quảng Đông sẽ có gió mạnh, sóng lớn và mát hơn trong vài ngày tới.

Đài Thiên văn Hong Kong cho biết tùy theo điều kiện gió, cơ quan này sẽ đánh giá khả năng nâng cấp tín hiệu cảnh báo bão vào ngày 11-11.