Xác minh thông tin tôn bay cắt đứt ngang cây dừa trong bão số 13 ở Đắk Lắk 09/11/2025 12:02

(PLO)- Một tài khoản mạng xã hội đăng tải video, cho rằng trong cơn bão số 13 ở Đắk Lắk, xảy ra vụ việc tôn bay cắt đứt ngang cây dừa.

Ngày 9-11, cư dân mạng vẫn tranh cãi nhau kịch liệt về video có nội dung tôn bay cắt đứt ngang cây dừa do bão số 13.

Nhiều người tập trung quanh gốc dừa nghi bị tôn bay, cắt đứt. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, một tài khoản mạng xã hội có tên ĐCCN đã đăng tải đoạn video dài 27 giây, ghi lại hình ảnh một gốc dừa bị cắt ngang.

Theo nội dung video, vết cắt trên thân dừa có những gợn sóng, giống với hình dạng tấm tôn. Nhiều người trong video cho rằng, vì gió bão, tôn đã bay và cắt đứt thân dừa.

Chỉ trong thời gian ngắn đăng tải, video nói trên thu hút gần 6 triệu lượt xem và hàng chục ngàn lượt bình luận, chia sẻ.

Video gốc dừa được cho bị tôn bay cắt đứt được đăng tải trên mạng xã hội

Nhiều ý kiến bình luận, cho rằng việc gió mạnh, tấm tôn bị vướng vào thân dừa và cắt đứt cây dừa là bình thường. Nhiều ý kiến khác lại phản bác, cho rằng tôn không thể cắt đứt dừa cho dù có gió mạnh đến đâu.

Một số ý kiến trung lập hơn thì cho rằng, một tấm tôn đơn lẻ dù có gió mạnh đến đâu cũng không thể cắt được thân dừa như video đăng tải. Tuy nhiên, nếu nguyên một mái nhà hay nguyên một mái che bằng tôn bị bay, khi có gió mạnh thì có thể cắt được thân dừa.

Vết cắt trên thân dừa rất giống hình dáng của tôn. Ảnh chụp màn hình

Cũng có người cho rằng nhìn vào vết cắt để lại trên thân dừa khá giống với sóng tôn. Tuy nhiên, video chưa đủ thuyết phục, cần phải quay kĩ hơn, rõ hơn để chứng minh.

Trước những thắc mắc của cư dân mạng, trưa 9-11, chủ tài khoản Facebook tiếp tục đăng tải thêm một đoạn video, quay rõ ràng phần gốc, phần ngọn dừa bị tôn cắt đứt.

Trong video, anh cho rằng chỉ đăng bài tôn cắt đứt dừa để tả về sức mạnh khủng khiếp của bão số 13, cảnh báo mọi người, không muốn tranh cãi.

Vết cắt ở phần thân dừa gãy dưới đất cũng giống hình dáng của tôn. Ảnh chụp màn hình

“Anh em nói máy này máy kia cắt, tôi không muốn tranh cãi làm gì. Mưa bão sức gió khủng khiếp lắm, mọi người đừng đi ra ngoài khi có bão, tránh việc tôn, ngói bay trúng”, chủ tài khoản này nói.

Để làm rõ thực hư, chúng tôi liên hệ với chủ tài khoản đăng tải video tôn cắt đứt dừa, người này cho biết vụ việc xảy ra tại địa bàn xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk, gần khu vực Trường THPT Phan Chu Trinh.

Người đăng video cho rằng việc tôn bay cắt đứt dừa là thật nên muốn cảnh báo mọi người. Ảnh chụp màn hình

Trao đổi với PLO về vụ việc, ông Bùi Ngọc Tâm, Chủ tịch UBND xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk cho biết có thấy thông tin trên mạng xã hội về việc tôn cắt đứt dừa. Tuy nhiên, ông Tâm cho rằng video quay ở đâu, hay cắt ghép thế nào thì chưa rõ.

“Hiện tôi chưa nắm được thông tin cụ thể nào về việc tôn bay cắt đứt dừa trên địa bàn xã. Tôi sẽ cho xác minh thêm để làm rõ, nhưng việc tôn bay cắt đứt cây dừa có vẻ vô lý”, ông Tâm nói.