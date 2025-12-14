BHXH TP.HCM: Không thu thêm bất cứ khoản phí nào khi người dân tham gia BHYT 14/12/2025 19:24

(PLO)- BHXH TP.HCM khẳng định người dân chỉ đóng theo mức quy định pháp luật về thu BHXH, BHYT, không phát sinh phí. Mọi hành vi thu sai sẽ bị xử lý theo quy định.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) theo hộ gia đình và bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện đã được các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng phối hợp triển khai rộng rãi, góp phần mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội trên địa bàn TP.HCM.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, vẫn còn xảy ra tình trạng một số nhân viên của các tổ chức này đề nghị người dân nộp thêm phí dịch vụ ngoài quy định. Việc thu sai quy định không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người tham gia mà còn làm giảm niềm tin của người dân đối với chính sách BHXH, BHYT.

Thông tin với PLO ngày 14-12, BHXH TP.HCM cho biết đã yêu cầu các tổ chức này thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về thu BHXH, BHYT; tuyệt đối không được thu thêm bất kỳ khoản phí, phụ thu hay chi phí dịch vụ nào khi hướng dẫn, vận động người dân tham gia. Trường hợp lợi dụng việc tư vấn, vận động để trục lợi sẽ bị xử lý theo quy định.

BHXH TP.HCM khẳng định người dân chỉ đóng theo mức quy định, không phát sinh phí. Ảnh: TL

BHXH TP.HCM cũng khuyến cáo người dân khi tham gia BHYT theo hộ gia đình hoặc BHXH tự nguyện chỉ nộp đúng mức đóng và phương thức đóng đã đăng ký. Ngoài khoản tiền này, không có bất kỳ chi phí nào khác.

Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin, yêu cầu cấp biên lai thu theo mẫu thống nhất của BHXH Việt Nam và kịp thời phản ánh với cơ quan BHXH khi phát hiện hành vi thu sai quy định.

Thời gian tới, BHXH TP.HCM sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt động thu của các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng trên địa bàn. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền minh bạch, bảo đảm người dân được tiếp cận đầy đủ, chính xác thông tin, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội của thành phố.