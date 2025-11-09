Đài Loan khẩn trương ứng phó siêu bão Fung-wong 09/11/2025 10:39

(PLO)- Tâm bão Fung-wong quét qua Đài Loan (Trung Quốc) trong ngày 13-11 song trước đó một số khu vực của vùng lãnh thổ này sẽ bắt đầu có mưa cục bộ do ảnh hưởng của mây bão kết hợp gió mùa.

Cơ quan Khí tượng CWA của vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) cảnh báo bão Fung-wong sau khi quét qua đảo Luzon (Philippines) sẽ tiến về vùng lãnh thổ này, dự báo sẽ gây mưa cực lớn ở phía bắc và phía đông của đảo chính Đài Loan, theo hãng thông tấn Đài Loan CNA.

Dự báo bão Fung-wong gây mưa lớn trên khắp Đài Loan

Chuyên gia dự báo thời tiết Trương Thuân Nghiêu của CWA hôm 8-11 cho biết bão Fung-wong đang ở khu vực biển Philippines, dự kiến đổ bộ vào đảo Luzon trước khi suy yếu do “điều kiện biển và khí quyển không thuận lợi” khi chuyển hướng về phía bắc, hướng tới Đài Loan.

Theo dự báo sáng 9-11 của CWA, các địa phương trên khắp Đài Loan sẽ ghi nhận lượng mưa tăng đáng kể từ ngày 10 tới ngày 12-11 trước khi bão đổ bộ.

Mô hình dự báo hướng đi bão Fung-wong do CWA (Đài Loan) đưa ra lúc 2 giờ sáng 9-11 (tức 1 giờ sáng cùng ngày, giờ Việt Nam). Ảnh: CWA

Cùng trong sáng 9-11, chuyên gia Ngô Đức Vinh – nguyên Giám đốc Trung tâm Dự báo thời tiết thuộc CWA – dẫn mô hình dự báo của các cơ quan khí tượng châu Âu, cho biết ngày 9-11 sẽ là “khoảng lặng trước bão”. Bắt đầu từ chiều tối 9-11, mưa cục bộ có thể xảy ra dọc theo bờ biển phía bắc và nửa phía đông của đảo Đài Loan. Lượng mưa sẽ tăng dần từ ngày 10-11.

Ông Ngô cho biết trong ngày 11 và 12-11, khu vực phía bắc và đông Đài Loan có thể ghi nhận “mưa lớn và thảm khốc” do tác động kép của vành mây phía bắc tâm bão Fung-wong và gió mùa đông bắc hoạt động mạnh.

Ông Ngô cảnh báo rằng do cường độ và tốc độ của bão phần nào giảm đi sau khi quét qua Philippines, các mô hình dự đoán hướng đi của bão trở nên phân tán hơn. Tuy nhiên, bão vẫn gây ra mối đe doạ cho một số khu vực ở Đài Loan, đòi hỏi các địa phương cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Ông Trương cho biết nếu đường đi của bão đúng theo dự báo, CWA sẽ ban hành cảnh báo thời tiết xấu trên biển từ ngày 10-11 và trên đất liền từ ngày 11-11. Bão Fung-wong dự kiến đổ bộ vào miền trung Đài Loan vào đêm 12-11 và rạng sáng 13-11, sau đó suy yếu và di chuyển về phía đông bắc, hướng về phía nam Nhật.

Các cơ quan, địa phương tích cực ứng phó

Các công ty vận tải hôm 8-11 đã thông báo điều chỉnh lịch trình chạy tàu giữa bán đảo Hằng Xuân (nam Đài Loan) và đảo Lưu Cầu (ngoài khơi tây nam Đài Loan) trong ngày 10-11 và tạm dừng hoạt động từ ngày 11-11 đề phòng ảnh hưởng của bão.

Nhân viên Công ty Điện lực Đài Loan hôm 8-11 kiểm tra trang thiết bị ứng phó bão Fung-wong. Ảnh: CNA

Trước đó, Công ty Điện lực Đài Loan hôm 7-11 đã tổ chức họp chuẩn bị ứng phó bão Fung-wong. Lực lượng nhân sự và trang thiết bị bổ sung sẽ được tăng cường tới các địa phương, trước hết là Lưu Cầu và Hằng Xuân, từ ngày 10-11.

Cơ quan lâm nghiệp huyện Hoa Liên (đông Đài Loan) hôm 8-11 cảnh báo mưa lớn do bão ở địa phương này có thể gây ra nguy cơ sạt lở đất và vỡ hồ chắn, tương tự thảm hoạ từng xảy ra hôm 23-9.

Vụ vỡ hồ chắn trên sông Mã Thái Yên do ảnh hưởng của siêu bão Ragasa khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, giải phóng lượng lớn nước và đất đá trên khắp thị trấn Quang Phục (huyện Hoa Liên). Sau sự cố này, cơ quan thuỷ lợi đã tiến hành nạo vét lòng hồ, khơi thông dòng chảy và tăng cường khả năng xả lũ trên đoạn sông này.

Sáng 9-11, chính quyền huyện Hoa Liên đã phát thông báo khẩn về nguy cơ sạt lở đất dọc sông Mã Thái Yên, yêu cầu các địa phương quanh sông chuẩn bị nơi trú ẩn và phương án sơ tán người dân khỏi các khu vực nguy hiểm.