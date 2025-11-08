Tổng thống Philippines ra tuyên bố trước khi siêu bão Fung-wong đổ bộ 08/11/2025 19:18

(PLO)- Các cơ quan khí tượng Philippines và Nhật đều ra cảnh báo nghiêm trọng và thảm khốc đến tính mạng người dân vì siêu bão Fung-wong.

Ngày 8-11, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr ra tuyên bố cho biết các lực lượng chức năng tập trung nguồn lực để chuẩn bị ứng phó và sẵn sàng cứu hộ, cứu trợ các khu vực chịu ảnh hưởng của siêu bão Fung-wong (tên địa phương là Uwan) sắp đổ bộ vào đất liền nước này, theo hãng thông tấn Philippines PNA.

Ông Marcos: 'Mỗi giây đều quý giá' trước bão Fung-wong

Tổng thống Marcos cho biết chính quyền của ông đang “tiếp tục theo dõi xem bão Uwan mạnh lên như thế nào khi nó tiếp cận khu vực Bắc Luzon”.

Theo ông Marcos, “tất cả các cơ quan chính phủ đều trong tình trạng báo động cao và đang hành động để đảm bảo an toàn cho người dân”. Công tác trọng tâm bây giờ là sơ tán người dân và bố trí xe cứu hộ, xuồng cứu sinh và hàng cứu trợ tại các khu vực có thể chịu ảnh hưởng của bão Uwan.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. Ảnh: FACEBOOK/Bongbong Marcos

Tại thủ đô Manila – khu vực được dự báo không bị tâm bão quét qua nhưng vẫn chịu ảnh hưởng do mưa lớn và gió mạnh trong bão, các cơ quan chức năng đã khai thông hệ thống sông ngòi, loại bỏ các chướng ngại vật trên đường.

Một số trung tâm thương mại, toà nhà ở Manila đã mở cửa bãi đậu xe cho người dân đưa xe tới đỗ, tránh trường hợp ngập lụt làm hư hại xe.

Ông Marcos kêu gọi người dân Philippines tuân thủ các khuyến cáo an toàn của chính quyền địa phương, dự trữ nhu yếu phẩm, thường xuyên cập nhật các thông tin chính thức và cần “sơ tán ngay lập tức nếu sống trong khu vực nguy hiểm”.

Tổng thống Marcos nhấn mạnh rằng sự đoàn kết là chìa khóa cho sự an toàn của cộng đồng và “từng giây đều quý giá” để chuẩn bị và ứng phó cơn bão sắp đổ bộ.

Trước đó, người đứng đầu Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) - Trung tướng Jose Melencio Nartatez Jr cho biết toàn bộ lực lượng PNP đã được đặt trong tình trạng báo động cao từ 6 giờ sáng (giờ địa phương) cùng ngày 8-11, theo tờ Rappler.

Hơn 4.000 nhân viên PNP đã được triển khai hỗ trợ các hoạt động chuẩn bị ứng phó bão Fung-wong, như sơ tán người dân từ khu vực nguy hiểm, giám sát trật tự tại các điểm sơ tán tập trung, cứu hộ và dọn dẹp đường sá. Hơn 8.000 cảnh sát khác sẵn sàng được huy động.

Lãnh đạo lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines hôm 8-11 thị sát công tác chuẩn bị thiết bị ứng phó thảm hoạ tại tỉnh Pampanga (đảo Luzon). Ảnh: PNA

Bộ Phúc lợi xã hội và phát triển Philippines cho biết cơ quan này đã chuẩn bị 2,04 triệu túi thực phẩm, hơn 91.000 hộp thực phẩm ăn liền và 314.000 hàng hoá thiết yếu khác và sẵn sàng cung cấp cho các khu vực chịu ảnh hưởng do bão Fung-wong.

Các cơ quan khí tượng cập nhật dự báo

Theo Cơ quan Khí tượng Philippines (PAGASA), tâm bão Fung-wong hồi 2 giờ chiều ngày 8-11 (giờ địa phương, tức 1 giờ chiều cùng ngày theo giờ Việt Nam) đang ở trên vùng biển cách TP Catarman (tỉnh Northern Samar) khoảng 575 km về phía đông.

Sức gió vùng gần tâm bão có thể lên tới 150 km/giờ, gió giật tới 185 km/giờ. Bão đang di chuyển về phía tây-tây bắc với tốc độ 30 km/giờ.

Vị trí tâm bão Fung-wong lúc 2 giờ chiều 8-11 (giờ địa phương) và dự báo của PAGASA về hướng di chuyển của bão trong 4 ngày tới. Ảnh: PAGASA

PAGASA cảnh báo rằng bão “tiếp tục mạnh lên nhanh chóng khi bắt đầu tiến gần hơn tới biển Philippines”. Theo dự báo, trong đêm 8-11 và rạng sáng 9-11, bão Fung-wong có thể đạt tới cấp siêu bão.

Tâm bão đổ bộ vào khu vực phía nam tỉnh Isabela hoặc phía bắc tỉnh Aurora trên đảo Luzon vào tối 8-11 hoặc rạng sáng 9-11.

PAGASA cảnh báo rằng ngoài mưa to, gió mạnh gây ngập lụt và sạt lở đất, siêu bão này còn có thể gây triều cường cao hơn 3 m, đe doạ tính mạng người dân tại nhiều khu vực trên đảo Luzon và các đảo ở phía bắc và phía đông Philippines.

Cơ quan Khí tượng Nhật (JMA) cảnh báo “mối đe doạ thảm khốc” đối với tỉnh Aurora và các địa phương lân cận ở miền trung và bắc đảo Luzon, theo đài ABS-CBN News.

Trong cùng chiều 8-11, Viện Núi lửa và địa chấn Philippines (Phivolcs) ban hành cảnh báo tới người dân sống gần núi lửa Mayon (tỉnh Albay, phía nam đảo Luzon) về nguy cơ xảy ra lũ bùn do mưa bão Fung-wong cuốn theo trầm tích mạt vụn núi lửa còn sót lại từ các đợt phun trào năm 2018 và 2023. Phivolcs nhấn mạnh rằng hiện tượng lũ mang trầm tích này “đe doạ đến tính mạng” và khuyến cáo người dân “tăng cường cảnh giác” và đi sơ tán nếu cần thiết.

PAGASA dự báo khi đổ bộ, bão Fung-wong có thể suy yếu do tương tác với đất liền, song vẫn là cơn bão mạnh. Đến sáng hoặc chiều 10-11, bão sẽ tiến vào biển Tây Philippines (tức Biển Đông) trước khi chuyển hướng lên hướng bắc, tiến về phía Đài Loan (Trung Quốc).