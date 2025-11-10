Bão Fung-Wong giật cấp 16 vào Biển Đông thành cơn bão số 14 10/11/2025 07:46

(PLO)- Sáng sớm 10-11, bão Fung-Wong đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 14 năm 2025.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 4 giờ sáng nay, vị trí tâm bão Fung-Wong - bão số 14 ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h. Như vậy bão Fung-Wong không còn cường độ siêu bão như thời điểm chiều hôm qua, ở cấp 15-16, mà đã suy yếu.

Dự báo đến 4 giờ ngày mai, 11-11, bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với cường độ cấp 13, giật cấp 16. Bão di chuyển hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10-15km/h.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5,0-8,0m, vùng gần tâm bão 8,0-10,0m. Biển động dữ dội. Toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo trong những ngày sau đó, bão Fung-Wong đi chậm lại với tốc độ 10-15km/h, đổi hướng liên tục từ Tây Bắc sang Bắc Đông Bắc, Đông Bắc, Đông Đông Bắc rồi đi ra khỏi Biển Đông. Quá trình di chuyển bão suy yếu thêm.

Theo phân tích của các chuyên gia khí tượng, sau khi bão vào Biển Đông, nhánh áp cận nhiệt đới ở phía Bắc - dòng dẫn đường cho bão di chuyển - suy yếu đi về cường độ và mở rộng hơn về phía Nam của cơn bão. Dẫn đến bão có xu hướng di chuyển lệch về phía Bắc nhiều hơn.

Khi đi lên vĩ độ cao hơn, bão sẽ đi vào dòng dẫn đường của đới gió Tây trên cao nên nhiều khả năng đổi hướng theo hướng Đông Bắc và đi ra khỏi biển Đông.

Thông thường, vào cuối mùa, các cơn bão thường di chuyển theo hướng Tây, thậm chí là Tây Tây Nam và đổ bộ vào các tỉnh phía Nam miền Trung. Tuy nhiên, bão Fung-Wong lại di chuyển lên phía Bắc và đi ra ngoài. Do vậy, đây chính là điểm bất thường của cơn bão này.