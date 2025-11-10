Cảnh báo nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm sau bão lũ 10/11/2025 09:31

(PLO)- Sau bão lũ, môi trường bị xáo trộn nghiêm trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại dịch bệnh bùng phát.

Theo BS CKI Lê Thị Thúy Hằng, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3, sau bão lũ, môi trường bị xáo trộn nghiêm trọng kéo theo đó là nguy cơ xuất hiện nhiều loại dịch bệnh.

Một tuyến phố tại xã Đồng Xuân (tỉnh Đắk Lắk) ngập trong rác sau bão lũ. Ảnh: T.T

Các bệnh truyền nhiễm phổ biến

Theo BS Hằng, các bệnh truyền nhiễm sau bão lũ thường được phân loại dựa trên đường lây truyền chính. Các bệnh lây qua đường tiêu hóa thường gặp như tiêu chảy cấp, tả, lỵ, thương hàn do sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm hoặc thực phẩm không đảm bảo vệ sinh. Các nghiên cứu cho thấy nguy cơ tiêu chảy cấp tăng 40% sau lũ lụt, trong đó tiêu chảy do vi khuẩn và ký sinh trùng có tỉ lệ cao hơn so với tiêu chảy do virus.

Sau bão lũ còn có nguy cơ mắc bệnh viêm gan A, E. Bệnh này lây truyền qua đường phân - miệng, thường liên quan đến nguồn nước và thực phẩm bẩn.

Môi trường ẩm ướt, nước đọng sau lũ tạo điều kiện lý tưởng cho muỗi sinh sôi, tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh lây qua véc-tơ (muỗi, chuột) như sốt xuất huyết, sốt rét.

Ngoài ra còn có nguy cơ mắc bệnh xoắn khuẩn vàng da do xoắn khuẩn Leptospira khi tiếp xúc với nước hoặc đất bị ô nhiễm bởi nước tiểu của động vật nhiễm bệnh (thường là chuột). Các vết thương hở trên da là cửa ngõ cho vi khuẩn xâm nhập. Dấu hiệu mắc xoắn khuẩn Leptospirosis là sốt cao đột ngột, đau cơ dữ dội (đặc biệt là bắp chân), đau đầu, có thể kèm theo vàng da, vàng mắt, suy thận.

Sau lũ còn có nguy cơ mắc uốn ván, nhiễm trùng vết thương. Các vết cắt, trầy xước khi dọn dẹp hoặc đi lại có thể bị nhiễm trùng bởi bùn đất, nước bẩn chứa vi khuẩn. “Cạnh đó còn có các bệnh đường hô hấp như cảm cúm, viêm phổi do sự thay đổi đột ngột của thời tiết, điều kiện sống tạm bợ làm tăng khả năng lây lan bệnh” – BS Hằng nói.

Các bệnh về da thường gặp

ThS.BS Nguyễn Thị Quý, Phòng khám Da – Thẩm mỹ Y học cổ truyền, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM – cơ sở 3, nhận định ngập lụt còn là điều kiện cho nhiều loại bệnh về da do tiếp xúc với nước bẩn và môi trường ô nhiễm.

Một trong số các bệnh da thường gặp trong mùa mưa bão là viêm da tiếp xúc. Bệnh này xảy ra khi da tiếp xúc với nước bẩn hoặc các chất kích ứng có trong nước. Biểu hiện thường gặp bao gồm ngứa, đỏ, mẩn, nổi mụn nước và bong tróc da. Nếu không được chăm sóc điều trị kịp thời, bệnh có thể trở nên nghiêm trọng hơn, dẫn đến nhiễm trùng.

Ngoài ra có thể bị nấm da vì nước ngập lâu ngày tạo môi trường ẩm ướt, dễ gây nhiễm nấm. Bệnh nấm da có thể xuất hiện ở chân (nấm kẽ chân), tay, các khu vực ẩm ướt trên cơ thể. Dấu hiệu nhận biết bao gồm vùng da bị đỏ, ngứa, có vảy và có mùi hôi. Đây là bệnh lý thường gặp khi chân hoặc cơ thể ngâm lâu trong nước bẩn mà không được vệ sinh đúng cách.

Công an tỉnh Đắk Lắk giúp trường học dọn dẹp sau bão lũ. Ảnh: C.A

Cạnh đó có thể bị nhiễm trùng da do vi khuẩn. Khi da bị tổn thương do trầy xước hoặc tiếp xúc với vật sắc nhọn trong quá trình lội nước, vi khuẩn trong nước bẩn dễ dàng xâm nhập vào cơ thể gây nhiễm trùng. Các vết thương nhỏ có thể trở nên nghiêm trọng nếu bị nhiễm vi khuẩn như tụ cầu vàng, liên cầu khuẩn, dẫn đến viêm mô tế bào, mụn mủ, hoặc thậm chí là nhiễm khuẩn huyết.

Cuối cùng, sau bão lũ có nguy cơ bị ghẻ nước do kí sinh trùng Sarcoptes scabiei gây ra khi tiếp xúc với nước bẩn. Triệu chứng điển hình là ngứa ngáy dữ dội, các vùng da mỏng như kẽ ngón, vùng bẹn, vùng hông mọc mụn nước nhỏ.. kèm theo vết rãnh ghẻ là các đường ngoằn ngoèo có thể nhìn thấy trên da do con cái ghẻ đào rãnh dưới da để đẻ trứng.

“Ghẻ nước thường không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách, có thể gây ra biến chứng nhiễm trùng thứ cấp nghiêm trọng” – BS Quý khuyến cáo.

Chủ động phòng ngừa dịch bệnh sau bão lũ Giữ vệ sinh cá nhân như rửa tay thường xuyên bằng xà phòng sau khi đi vệ sinh, trước khi ăn, sau khi tiếp xúc nước lũ hoặc bùn đất. Tắm rửa hằng ngày, che chắn vết thương hở, đến cơ sở y tế nếu vết thương sưng đỏ, chảy dịch. Chỉ dùng nước đun sôi, nước đóng chai hoặc nước đã khử trùng. Ăn chín, uống sôi, không dùng thực phẩm ôi thiu. Bảo quản thực phẩm trong dụng cụ sạch, đậy kín, tránh côn trùng và chuột. Dọn dẹp bùn rác, xác động vật sau khi nước rút; khử trùng giếng, bể nước, nhà vệ sinh; phát quang, khơi thông cống rãnh, loại bỏ nước đọng để diệt muỗi, ruồi. Khi dọn dẹp cần mang ủng, găng tay, quần áo dài. Ngủ màn để tránh muỗi; tiêm phòng uốn ván, cúm, phế cầu khi cần. Cập nhật thông tin dịch bệnh và đến cơ sở y tế ngay khi có biểu hiện sốt, tiêu chảy, phát ban hoặc nhiễm trùng. BS CKI LÊ THỊ THÚY HẰNG, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3