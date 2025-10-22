Số ca nhiễm khuẩn, biến chứng rất nặng gia tăng sau mưa lũ 22/10/2025 14:56

(PLO)- Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận nhiều ca bệnh nhiễm khuẩn sau mưa lũ. Trong đó, nhiều trường hợp diễn biến nặng, xuất huyết, suy đa tạng.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) vừa tiếp nhận và điều trị liên tiếp nhiều ca bệnh nhiễm xoắn khuẩn Leptospira, trong đó có nhiều trường hợp diễn biến nặng, tổn thương đa cơ quan.

Nhiễm khuẩn sau nhiều ngày lội nước

Trường hợp nặng nhất là ông BĐQ (65 tuổi, Thái Nguyên). 4 ngày trước khi nhập viện, ông bắt đầu sốt cao, rét run, đau mỏi cơ toàn thân, sau đó xuất hiện vàng da, vàng mắt tăng dần, mệt nhiều và nôn ra máu.

Bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng thiếu máu nặng, sốc, toan chuyển hóa và suy đa tạng (suy thận, suy gan, suy tim), rối loạn đông máu. Các bác sĩ chẩn đoán ông nhiễm khuẩn Leptospira thể nặng (còn được gọi là bệnh Weil), tiên lượng tử vong rất cao.

Người bệnh được xử trí nội soi dạ dày cấp cứu để cầm máu và truyền cấp các chế phẩm máu, đồng thời can thiệp hồi sức tích cực bằng đặt ống thở nội khí quản thở máy và lọc máu.

Liên tiếp nhiều trường hợp nhiễm khuẩn nhập viện trong tình trạng nặng, tổn thương đa cơ quan. Ảnh: BVCC

Trường hợp thứ hai là ông TQH (45 tuổi, Cao Bằng). Trước khi nhập viện 3 ngày, bệnh nhân có biểu hiện sốt cao 40 độ C, rét run, đau đầu, nôn ra máu đỏ tươi.

Kết quả xét nghiệm tại bệnh viện tuyến tỉnh cho thấy men gan bệnh nhân tăng cao, suy gan, suy thận cấp nên được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, bệnh nhân có mắt sung huyết, củng mạc mắt vàng, đau mỏi toàn thân, được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết do Leptospira, viêm gan cấp do nhiễm độc, suy thận.

Trường hợp thứ ba là anh TVT (34 tuổi, Tuyên Quang). Trước khi nhập viện 7 ngày, anh T sốt nóng, sốt rét từng cơn, nhiệt độ cao nhất lên đến 40 độ C, kèm theo đau mỏi cơ, đau họng, mệt mỏi, ăn uống kém, khó thở, tức ngực.

Sau một ngày điều trị tại bệnh viện tỉnh không thuyên giảm, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng mắt sung huyết, đau mỏi cơ toàn thân, nhiễm trùng huyết do Leptospira, suy thận.

Khai thác bệnh sử của cả 3 bệnh nhân đều có điểm chung là thường xuyên lội nước, tiếp xúc với bùn đất trong những ngày mưa lũ. Đây là điều kiện thuận lợi để xoắn khuẩn Leptospira xâm nhập vào cơ thể qua các vết trầy xước hoặc niêm mạc.

Người nhiễm khuẩn Leptospira có tỉ lệ tử vong cao

Ths.BS Phan Văn Mạnh, khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết bệnh Leptospira, còn gọi là xoắn khuẩn vàng da, là bệnh truyền nhiễm cấp tính do các xoắn khuẩn gây bệnh thuộc chi Leptospira, họ Leptospiraceae gây ra. Nguồn lây nhiễm chính là từ các loài động vật gặm nhấm (chuột), vật nuôi (trâu, bò, lợn, mèo, chó…).

Vi khuẩn có thể xâm nhập vào cơ thể người thông qua tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nước tiểu hoặc mô của động vật bị nhiễm bệnh. Bệnh Leptospira có phổ lâm sàng rất đa dạng, từ các triệu chứng nhẹ tới các thể bệnh rất nặng, gây nhiều biến chứng nguy hiểm như tổn thương gan, suy thận, xuất huyết phổi, viêm cơ tim và sốc, tỉ lệ tử vong cao.

“Bệnh này thường bùng phát sau mưa lũ, khi môi trường ẩm ướt tạo điều kiện cho vi khuẩn lan theo dòng nước. Hai cơn bão số 10 và 11 vừa qua khiến nhiều khu vực tại miền Bắc, đặc biệt là vùng chăn nuôi, hệ thống vệ sinh kém, trở thành ổ chứa tiềm tàng của Leptospira”, bác sĩ Mạnh cho biết.

Người dân Thái Nguyên dọn dẹp đường phố sau mưa lũ. Ảnh minh hoạ: TT

Để phòng bệnh xoắn khuẩn vàng da và các bệnh nhiễm khuẩn nói chung sau mưa lũ, bác sĩ Mạnh khuyến cáo người dân cần đặc biệt chú ý giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống; tuyệt đối không sử dụng nước ngập, nước ao hồ, nước giếng bị ô nhiễm để tắm giặt, rửa rau...

Cạnh đó, cần thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, chuồng trại, diệt chuột và thu gom rác thải, nước tiểu động vật đúng nơi quy định để hạn chế nguồn lây.

"Mọi nguồn nước dùng trong sinh hoạt cần được đun sôi hoặc khử khuẩn bằng Cloramin B theo hướng dẫn của ngành y tế. Khi buộc phải lội nước, cần mang ủng, găng tay, tránh để da tiếp xúc trực tiếp với bùn đất. Nếu có vết trầy xước, người dân nên rửa bằng nước sạch và các chất sát khuẩn", bác sĩ Mạnh nói thêm.

Sau khi tiếp xúc với nước bẩn, nếu thấy sốt, đau mỏi cơ, vàng da, hoặc các biểu hiện bất thường về sức khỏe khác, cần đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời, tránh bệnh diễn biến nguy hiểm.