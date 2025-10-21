Hồi sinh nhịp thở cho bé mắc tim bẩm sinh ngay khi chào đời 21/10/2025 13:58

(PLO)- Sản phụ được phát hiện bất thường tim thai ở tuần 21. Các bác sĩ xác định thai nhi mắc tim bẩm sinh phức tạp, teo van động mạch phổi, cần can thiệp ngay sau sinh.

Sản phụ mang thai lần hai. Trong một lần siêu âm định kỳ, các bác sĩ tại bệnh viện địa phương đã phát hiện dấu hiệu bất thường về tim của thai nhi ở 21 tuần tuổi. Sản phụ được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để được chẩn đoán chuyên sâu.

Tại đây, kết quả siêu âm tim thai cho thấy thai nhi mắc tim bẩm sinh phức tạp, teo van động mạch phổi - một dạng bệnh lý nguy hiểm, đòi hỏi phải can thiệp cấp cứu ngay sau sinh.

"Chúng tôi đã lập kế hoạch sinh và can thiệp khẩn cấp, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thuốc men và đội ngũ sẵn sàng ứng cứu", ThS.BS Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Nhi khoa - Bệnh viện Bạch Mai, cho biết.

Bé sơ sinh đang được theo dõi tại phòng Hồi sức sơ sinh - Trung tâm Nhi khoa. Ảnh: BVCC

Từ tuần thai thứ 23 trở đi, sản phụ được theo dõi định kỳ, luôn giữ liên lạc với các bác sĩ để cập nhật tình trạng tim thai.

Đến tuần 37-38, sản phụ bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ, được chỉ định mổ lấy thai. Bé gái nặng gần 3kg chào đời an toàn, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, tình trạng bé có dấu hiệu chuyển nặng do bệnh lý tim bẩm sinh, các lá van tim dính vào nhau, không có dòng máu lên phổi để trao đổi ô-xy.

Ngay sau khi bé được theo dõi ổn định tại phòng Hồi sức sơ sinh, bác sĩ Kiên và ekip đã tiến hành can thiệp mở van tim - một thủ thuật khẩn cấp để duy trì dòng máu lên phổi, cứu sống bé khỏi nguy cơ tử vong. “Sau can thiệp, dòng máu lên phổi được cải thiện, tình trạng bé ổn định dần. Hiện, bé đang được theo dõi tích cực, tiên lượng khả quan”, bác sĩ Kiên nói.

Bố của bệnh nhi xúc động chia sẻ: "Khi các bác sĩ tiến hành can thiệp, tôi ngồi chờ mà tim như muốn ngừng đập. Giờ đây, nhìn con thở được, bú được, tôi thấy mọi lo lắng, sợ hãi suốt mấy tháng qua tan biến".

Cũng theo bác sĩ Kiên, với những trường hợp tim bẩm sinh phụ thuộc tuần hoàn phổi, nếu không được phát hiện và can thiệp sớm, trẻ có thể tử vong trong 1-2 ngày đầu sau sinh, khi ống động mạch tự nhiên đóng lại, khiến máu không thể lên phổi.

Tỉ lệ thai nhi mắc bệnh tim bẩm sinh chiếm khoảng 1-2% tổng số trẻ sinh ra. Trong đó, có những trường hợp cần can thiệp cấp cứu ngay sau sinh. Việc phát hiện sớm không chỉ giúp lập kế hoạch sinh an toàn, mà còn mang lại cơ hội sống cho trẻ.

Bác sĩ Kiên khuyến cáo sản phụ nên thực hiện siêu âm tim thai ít nhất một lần, đặc biệt từ tuần thai thứ 18 trở đi, khi cấu trúc tim thai đã hình thành đầy đủ.