Ca can thiệp bào thai thứ 11: Thành công tiếp nối thành công 15/10/2025 20:45

(PLO)- Ê-kíp Bệnh viện Từ Dũ phối hợp Bệnh viện Nhi Đồng 1 thực hiện thành công ca thông tim can thiệp bào thai cho một sản phụ 29 tuổi có thai nhi bị dị tật tim bẩm sinh nặng.

Tối 15-10, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) cho biết ê-kíp can thiệp bào thai của Bệnh viện Từ Dũ phối hợp Bệnh viện Nhi Đồng 1 thực hiện thành công ca thông tim can thiệp bào thai cho một sản phụ 29 tuổi có thai nhi bị dị tật tim bẩm sinh nặng.

Ca can thiệp tim bào thai thứ 11 tại TP.HCM mở đường công nhận kỹ thuật đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: BVCC

Đây là ca can thiệp thứ 11 trong chương trình hợp tác giữa hai bệnh viện, đồng thời là bước hoàn thiện hồ sơ pháp lý để Bộ Y tế xem xét công nhận kỹ thuật thông tim can thiệp bào thai đầu tiên tại Việt Nam.

Thành công này cũng là thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Các bác sĩ thực hiện thành công ca thông tim can thiệp bào thai. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân là TNĐ (TP.HCM) mang thai 29 tuần 5 ngày được chẩn đoán thai bị hẹp van động mạch phổi nặng, thiểu sản thất phải, hở van ba lá nặng – nguy cơ tử vong cao nếu không can thiệp kịp thời.

Sau hội chẩn liên viện, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật khẩn. Trong ca can thiệp kéo dài 80 phút, ê-kíp đã đưa kim vào buồng thất phải của thai nhi, bơm bóng nong van động mạch phổi ba lần để khơi thông dòng máu.

Sau phẫu thuật, tim thai hoạt động tốt, sản phụ ổn định, không xuất hiện dấu hiệu sinh non hay biến chứng.

Theo Bệnh viện Từ Dũ, đây là ca can thiệp tim thai nhanh nhất từ trước đến nay tại bệnh viện.

Sản phụ xúc động cảm ơn các bác sĩ. Ảnh: BVCC

Ca phẫu thuật thành công khẳng định trình độ chuyên môn và khả năng phối hợp của các bác sĩ hai bệnh viện trong lĩnh vực can thiệp bào thai, mở ra hy vọng sống cho nhiều thai nhi mắc dị tật tim bẩm sinh nặng.

Sự kiện này cũng là dấu mốc quan trọng trong hành trình gần 9 năm nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật can thiệp bào thai của y học sản – nhi Việt Nam.