Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân có khối u ác tính tái phát sau 13 năm 15/10/2025 19:30

(PLO)- Sau 13 năm phẫu thuật, một phụ nữ 48 tuổi tại TP.HCM bất ngờ tái phát khối u ác tính vùng cột sống thắt lưng, được bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 phẫu thuật thành công.

Ngày 15-10, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) cho biết nơi đây vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân nữ 48 tuổi bất ngờ tái phát khối u ác tính vùng cột sống thắt lưng.

Trước đó, chị VTCL từng được phẫu thuật lấy khối u ác tính vùng L5–S1 tại một bệnh viện chuyên khoa Ngoại Thần kinh và được chẩn đoán là u sợi thần kinh lành tính (Schwannoma).

Tuy nhiên, gần đây chị xuất hiện đau lưng dữ dội, tê yếu chân trái, đặc biệt khi vận động mạnh.

Kết quả chụp MRI tại Bệnh viện Nhân dân 115 cho thấy một khối u ác tính lớn dạng “hình quả tạ” ở vùng cột sống L5–S1, xâm lấn cơ cạnh sống, thân sống, cánh chậu và vùng phúc mạc.

Khối u ác tính vùng cột sống thắt lưng. Ảnh: BVCC

BS CKII Lê Điền Sơn, Phó trưởng khoa Ngoại Thần kinh – Bệnh viện Nhân dân 115, cho biết: “Khối u nằm đúng vị trí phẫu thuật cũ, có dấu hiệu phát triển bất thường, nghi ngờ tái phát và mang tính ác tính".

Ê-kíp khoa Ngoại thần kinh đã tiến hành hội chẩn đa chuyên khoa với đơn vị DSA và Ngoại niệu để đảm bảo an toàn tối đa trong phẫu thuật. Trước mổ, bệnh nhân được can thiệp tắc mạch máu nuôi khối u nhằm hạn chế chảy máu.

Sau đó, TS.BS Nguyễn Văn Tuấn cùng ê-kíp thực hiện ca phẫu thuật kéo dài ba giờ, lấy trọn khối u xâm lấn với lượng máu mất tối thiểu.

Sau mổ, bệnh nhân giảm đau rõ rệt, cảm giác tê chân trái được cải thiện và không xuất hiện tổn thương thần kinh mới. Kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là u bao dây thần kinh ngoại biên ác tính (MPNST) – một dạng ung thư hiếm, phát triển nhanh và tiên lượng nặng. Hiện bệnh nhân đang được tiếp tục điều trị hóa – xạ trị theo phác đồ.

Theo các bác sĩ, trường hợp diễn tiến ác tính ở bệnh nhân từng được chẩn đoán u sợi thần kinh lành tính là rất hiếm nhưng nguy hiểm, vì khối u có thể lan rộng và di căn nhanh. Người bệnh cần cảnh giác với các dấu hiệu như: khối u to nhanh, đau kéo dài, đặc biệt đau về đêm, để kịp thời khám và điều trị.

Khoa Ngoại thần kinh – Bệnh viện Nhân dân 115 là đơn vị đầu ngành trong phẫu thuật thần kinh – cột sống, quy tụ đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm cùng trang thiết bị hiện đại. Thành công của ca phẫu thuật này khẳng định năng lực chuyên môn và vai trò tiên phong của bệnh viện trong điều trị các bệnh lý thần kinh phức tạp.