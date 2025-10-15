Hoa trà my Hoàng Bắc được đặt tên vinh danh bác sĩ Việt Nam 15/10/2025 18:50

(PLO)- 1 loài hoa mới được phát hiện ở Gia Lai vừa được đặt tên là Camellia hoangbacii, hay còn gọi là "trà my Hoàng Bắc" để vinh danh PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

Một tin vui vừa đến với giới khoa học và những người yêu thiên nhiên: Các nhà nghiên cứu Việt Nam đã phát hiện một loài hoa trà mới trong rừng nguyên sinh tại huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Điều đặc biệt, loài hoa này mang tên trà my Hoàng Bắc (Camellia hoangbacii) để vinh danh PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, một bác sĩ có nhiều đóng góp cho y học nước nhà.

Quyết định đặt tên hoa được nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Cảnh và bác sĩ Phạm Hòa Anh (Bệnh viện Thiện Hạnh, Buôn Ma Thuột), học trò của bác sĩ Bắc, thống nhất, như một cách tri ân người thầy đáng kính.

Loài hoa trà my Hoàng Bắc nở rực rỡ giữa bầu trời Tây Nguyên. Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh

Loài hoa trà my Hoàng Bắc mới được ghi nhận ở độ cao khoảng 700 mét, trong khu rừng nhiệt đới thường xanh còn khá nguyên vẹn. Cây gỗ nhỏ, cao khoảng 3–4,5 m, lá dài và dày. Hoa có kích thước lớn, đường kính tới 7–8 cm, cánh đỏ tươi viền trắng, nhụy vàng rực rỡ. Mùa hoa nở từ tháng 12 đến tháng 3, làm sáng bừng cả góc rừng.

Các nhà khoa học cho biết hiện đã thống kê được hơn 50 cây trưởng thành cùng nhiều cây non trong diện tích rừng khoảng 2–3 ha.

Điều này chứng tỏ loài cây có khả năng tái sinh tự nhiên, tuy nhiên phân bố hẹp nên vẫn cần được bảo tồn.

Ý nghĩa của tên gọi Tên khoa học Camellia hoangbacii được đặt để vinh danh TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc – người đã có nhiều cống hiến quan trọng trong lĩnh vực y học. Việc đặt tên một loài hoa mới cho một bác sĩ là cách tri ân đặc biệt, không chỉ ghi nhận thành tựu cá nhân mà còn tôn vinh ngành y Việt Nam.

Việc phát hiện và công bố loài trà my Hoàng Bắc không chỉ góp phần làm phong phú thêm kho tàng đa dạng sinh học của Việt Nam, mà còn truyền đi thông điệp mạnh mẽ về bảo tồn thiên nhiên. Đồng thời, đây cũng là niềm tự hào khi tên một bác sĩ Việt Nam được gắn liền với một loài hoa rừng quý hiếm, tươi đẹp và trường tồn với thời gian.

Được biết đây là lần đầu tiên nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Cảnh chọn đặt tên hoa theo tên của một bác sĩ.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Cảnh là người đã phát hiện gần 100 loài thực vật mới trong 10 năm qua.

Hoa trà my Hoàng Bắc được đặt theo tên của PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại Học Y Dược TP.HCM. Ảnh: BVCC

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc, một tên tuổi không còn xa lạ trong giới y khoa Việt Nam, hiện đang nắm giữ trọng trách Giám đốc Bệnh viện Đại Học Y Dược TP.HCM. Với bề dày kinh nghiệm và tâm huyết cống hiến không ngừng nghỉ, ông đã trở thành một biểu tượng của sự tận tâm và chuyên nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Hành trình của PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc bắt đầu từ những ngày tháng miệt mài trên giảng đường Đại học Y Dược TP.HCM. Sau khi tốt nghiệp, ông tiếp tục theo đuổi con đường học vấn và nghiên cứu, đạt được học vị Tiến sĩ y khoa. Với niềm đam mê cháy bỏng và sự ham học hỏi không ngừng, ông đã không ngừng trau dồi kiến thức và kỹ năng, trở thành một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực của mình.

Ngoài ra, PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc còn tích cực tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học trong và ngoài nước, chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn với đồng nghiệp. Ông cũng là một nhà giáo tận tâm, hướng dẫn nhiều thế hệ sinh viên và bác sĩ nội trú, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành y tế.

