'Tự hào phụ nữ Việt Nam' tái hiện những gương mặt nữ anh hùng, liệt sĩ

(PLO)- Các di ảnh trong bộ sưu tập Tự hào phụ nữ Việt Nam gồm chân dung các nữ anh hùng, liệt sĩ, lãnh đạo tiêu biểu của phong trào phụ nữ Việt Nam đã được tái hiện.

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 – 20-10-2025), Tổ chức Trái tim người lính và Câu lạc bộ Mãi mãi tuổi 20 đã trao tặng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam bộ sưu tập chân dung Tự hào phụ nữ Việt Nam.

Chương trình nhằm tôn vinh, tri ân những phụ nữ Việt Nam đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.

Bộ sưu tập chân dung Tự hào phụ nữ Việt Nam gồm 4 di ảnh chân dung các lãnh đạo đầu tiên Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và hơn 30 di ảnh chân dung các nữ anh hùng, liệt sĩ Mãi mãi tuổi 20, mang đến cho công chúng một góc nhìn mới về vẻ đẹp bất tử của người phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ.

Trao tặng bộ sưu tập chân dung “Tự hào phụ nữ Việt Nam” cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Nhà văn Đặng Vương Hưng, Chủ tịch Tổ chức Trái tim người lính, chia sẻ: “Điểm nhấn của bộ sưu tập là thể hiện được nét đẹp và thời trang của phụ nữ Việt Nam trong từng giai đoạn lịch sử.

Dù trong khói lửa chiến tranh, dưới mưa bom bão đạn, phụ nữ Việt Nam vẫn đẹp rạng ngời. Những di ảnh chân dung Tự hào phụ nữ Việt Nam được phục dựng từ ảnh tư liệu đen trắng chính là minh chứng cho điều đó”.

Các di ảnh trong bộ sưu tập gồm chân dung các nữ Anh hùng, liệt sĩ, lãnh đạo tiêu biểu của phong trào phụ nữ Việt Nam như: Nguyễn Thị Minh Khai (1910-1941), Võ Thị Sáu (1933-1952), Mạc Thị Bưởi (1927-1951), Lê Thị Hồng Gấm (1951-1970), Lê Thị Riêng (1925-1968), Hoàng Ngân (1921-1949), Đặng Thùy Trâm (1942-1970)…

Cùng với đó là 4 Chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: Lê Thị Xuyến (1909-1996), Nguyễn Thị Thập (1908-1996), Hà Thị Quế (1921-2012) và Nguyễn Thị Định (1920-1992).

Chân dung các nữ anh hùng, liệt sĩ được phục hồi, tái hiện.

Các bức chân dung được phóng to, kích thước 60x90cm, trưng bày trang trọng trong giao lưu "Con gái và con dâu họ Đặng Việt Nam năm 2025", tại Di tích Lịch sử văn hóa Nhà thờ danh nhân Đặng Đình Tướng (thôn Trung Tiến, phường Chương Mỹ, Hà Nội).

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã giới thiệu cuốn sách Đâu có giặc là ta cứ đi của Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân - liệt sĩ Lê Văn Dỵ.

Cuốn sách làm sống lại những người thật, việc thật, những trang sử hào hùng của Quân đội ta về Chiến cục Đông Xuân 1953-1954 nói chung và Chiến cục Điện Biên Phủ nói riêng, mà tác giả là người trong cuộc.