PGS.TS Nguyễn Thanh Hồi: 'Cần nâng cao thu nhập của điều dưỡng' 18/10/2025 15:29

(PLO)- Người điều dưỡng không chỉ cần tay nghề vững vàng mà còn phải biết lắng nghe, thấu hiểu và giao tiếp hiệu quả để mang lại niềm tin và sự an tâm cho người bệnh.

Sáng 18-10, Bệnh viện Đại học Phenikaa tổ chức hội nghị khoa học điều dưỡng năm 2025, nhấn mạnh vai trò không thể thiếu của đội ngũ điều dưỡng trong mọi khâu khám chữa bệnh.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Thanh Hồi, Tổng Giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa, cho rằng nếu như bác sĩ chỉ tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân khoảng 30-40%, thì điều dưỡng hiện diện ở 100% các giai đoạn chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnh.

"Điều dưỡng không chỉ gắn bó mật thiết với chất lượng chẩn đoán, điều trị và chăm sóc, mà còn là lực lượng tạo dựng niềm tin và sự hài lòng của người bệnh", ông Hồi nhấn mạnh.

Theo quy định tại Thông tư 03/2023 của Bộ Y tế, tỉ lệ nhân sự y tế/giường bệnh tại các cơ sở y tế công lập dao động từ 0,5 đến 2 người/giường, tùy thuộc vào hạng bệnh viện và chuyên khoa. Ở các bệnh viện tư, tỉ lệ này thường cao hơn.

Bệnh viện Đại học Phenikaa được Bộ Y tế cấp phép 330 giường bệnh, với tổng nhân sự hiện có là 1.050 người, tương đương tỉ lệ nhân viên y tế/giường bệnh là hơn 3, vượt xa mức tối thiểu quy định tại Thông tư 03/2023.

Ông Hồi khẳng định: "Đó là con số cần thiết để bảo đảm chất lượng chuyên môn và công tác chăm sóc bệnh nhân".

PGS.TS Nguyễn Thanh Hồi, Tổng Giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa. Ảnh: TT

Cũng theo ông Hồi, các bệnh viện đều mong muốn có nhiều điều dưỡng hơn nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và đáp ứng kịp thời nhu cầu của người bệnh ở mọi thời điểm. Hiện nay, điều dưỡng không chỉ phải thành thạo 55 quy trình cơ bản cùng nhiều quy trình chuyên sâu, mà còn cần nâng cao kỹ năng giao tiếp, giúp giảm áp lực của người bệnh, từ đó cũng giúp hạn chế những xung đột giữa bệnh nhân và nhân viên y tế.

Theo số liệu của Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam, tỉ lệ lý tưởng là 1 điều dưỡng chăm sóc 4-6 bệnh nhân, tại các khoa hồi sức tích cực, 1 điều dưỡng chăm sóc 1-2 bệnh nhân. Nhưng trên thực tế, do tình trạng thiếu hụt nhân lực y tế, ở khoa thường 1 điều dưỡng phải chăm sóc 8-15 bệnh nhân, còn tại khoa hồi sức cấp cứu 1 điều dưỡng hỗ trợ 3-4 bệnh nhân, cao gấp đôi so với thông thường.

Tại các bệnh viện tuyến huyện và vùng sâu xa, thậm chí số lượng bệnh nhân mà mỗi điều dưỡng viên đảm nhiệm còn lớn hơn, gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng chăm sóc người bệnh cũng như sức khỏe của đội ngũ điều dưỡng viên.

"Nguyên nhân chính của tình trạng này là do thiếu hụt nhân lực đào tạo chuyên môn. Các trường đào tạo ngành y tế, đặc biệt là điều dưỡng, chưa đáp ứng được số lượng điều dưỡng cho hệ thống y tế. Cạnh đó, áp lực công việc cao và chính sách đãi ngộ chưa hấp dẫn khiến nhiều điều dưỡng viên khó duy trì động lực làm việc", Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam lý giải.

Từ góc độ cá nhân, PGS.TS Nguyễn Thanh Hồi bày tỏ mong muốn mức thu nhập của điều dưỡng cần được cải thiện hơn nữa, đặc biệt là với những người có chuyên môn vững và kỹ năng giao tiếp tốt - những yếu tố then chốt giúp củng cố niềm tin của người dân vào hệ thống y tế.

Tại hội nghị, các chuyên gia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học trong ngành điều dưỡng, xem đây là con đường nâng cao chất lượng chuyên môn dựa trên bằng chứng, đồng thời khẳng định vị thế và năng lực tư duy, sáng tạo của đội ngũ điều dưỡng Việt Nam.

Trước đó, hồi tháng 6-2024, tại hội nghị khoa học điều dưỡng toàn quốc lần thứ 11, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh điều dưỡng đóng vai trò thiết yếu trong việc chăm sóc, điều trị và hỗ trợ bệnh nhân, đòi hỏi không chỉ kiến thức chuyên môn vững, mà còn phải có tình yêu thương, sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm cao cả.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, ngành điều dưỡng đối mặt với nhiều thách thức, trong đó nhu cầu về chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng cao do sự gia tăng dân số và tuổi thọ trung bình. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ y tế đòi hỏi điều dưỡng viên phải liên tục cập nhật kiến thức và kỹ năng.

Cạnh đó, vấn đề thiếu hụt nhân lực điều dưỡng ở một số khu vực và sự phân bổ không đồng đều cũng đặt ra nhiều khó khăn. Đồng thời, nhận thức về công việc và đóng góp của công tác điều dưỡng vào việc nâng cao kết quả điều trị và cải tiến chất lượng bệnh viện chưa được đặt đúng tầm quan trọng.

"Cần chú trọng đổi mới chương trình đào tạo điều dưỡng theo hướng hiện đại, sát thực tiễn và phù hợp với chuẩn mực quốc tế; tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại, trau dồi y đức, các kỹ năng giao tiếp, ứng xử hướng tới sự hài lòng hơn nữa của người bệnh", Thứ trưởng Bộ Y tế nói.