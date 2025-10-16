Tạm giữ hình sự người đàn ông kẹp cổ, dọa 'chọc bút vào mặt' nữ bác sĩ 16/10/2025 22:01

(PLO)- LVH đưa em trai bị chuột cắn đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã có hành vi kẹp cổ, dọa chọc bút vào mặt nữ bác sĩ.

Tối 16-10, Công an xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, cho biết đã tạm giữ hình sự Lê Văn Hòa (46 tuổi, trú xã Minh Châu) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

LVH có hành vi dọa chọc bút vào mắt nữ bác sĩ.

Theo điều tra ban đầu, em trai của ông Hòa bị chuột cắn dẫn đến sốt cao. Do đó, chiều 14-10, Hòa đưa em trai đến Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu khám, cấp cứu.

Bác sĩ NTT - Khoa Khám bệnh lúc này đã mời người nhà đến phòng hành chính để làm thủ tục. Tuy nhiên, ông Hòa tỏ ra bực tức, lớn tiếng chửi bới khi bác sĩ hỏi số điện thoại liên lạc.

Ông Lê Văn Hòa đã bị tạm giữ hình sự

Camera ghi lại vụ việc.

Sau đó, ông Hòa bất ngờ xông vào phòng, giật chiếc bút trên bàn làm việc, vòng tay qua cổ khống chế bác sĩ T và đe dọa “chọc bút vào mặt”.

Một nữ đồng nghiệp của BS T ngồi cạnh đã phải can ngăn ông Hòa. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh của bệnh viện ghi lại.