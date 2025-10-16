1 phụ nữ về các làng quê lừa người già 'khám bệnh miễn phí' 16/10/2025 15:59

(PLO)- Người phụ nữ 37 tuổi từ Hà Nội đến các làng quê giở chiêu "khám bệnh miễn phí" để lừa các cụ già, bán thực phẩm chức năng giá cao.

Chiều 16-10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phùng Thị Thu Hiền (37 tuổi, trú phường Thanh Liệt, TP Hà Nội) về tội lừa dối khách hàng.

Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường, Công an tỉnh Nghệ An đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phùng Thị Thu Hiền. Ảnh: CA.

Theo điều tra, từ đầu năm 2025, Hiền tổ chức các buổi “khám, tư vấn sức khỏe miễn phí” tại các xã miền núi Nghệ An, lợi dụng danh nghĩa chăm sóc sức khỏe cộng đồng để lừa các cụ già bán thực phẩm chức năng giá cao.

Để tạo vỏ bọc, Hiền soạn thảo “kế hoạch tư vấn sức khỏe”, đề nghị UBND xã xác nhận, rồi cùng đồng phạm giả danh bác sĩ, kỹ thuật viên, mặc áo blouse trắng, mang theo cân điện tử, máy siêu âm xách tay để “khám bệnh”

Sau khi chẩn đoán hàng loạt người dân “mắc bệnh”, nhóm này quảng cáo sai sự thật về các loại “thuốc đặc trị” – thực chất chỉ là thực phẩm chức năng, rồi tung chiêu “giảm giá 50%” để dụ người dân mua.

Khi vụ việc bị phản ánh, Hiền ra lệnh cho nhóm dừng hoạt động và rút khỏi địa bàn, nhưng đã bị lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, mời làm việc.

Cơ quan điều tra thu giữ hơn 1.500 hộp thực phẩm chức năng và xác định có gần 1.000 người dân ở nhiều xã miền núi bị lừa mua hàng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân không tin vào các đoàn khám bệnh miễn phí không rõ nguồn gốc, và khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn cần báo ngay cho chính quyền hoặc cơ quan công an gần nhất để xử lý kịp thời.