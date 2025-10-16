Xác minh vụ người đàn ông kẹp cổ, dọa chọc bút bi vào mắt nữ bác sĩ

Sáng 16-10, Công an xã Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ vụ một người đàn ông xông vào khoa khám bệnh của Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu, cầm bút tấn công một nữ bác sĩ.
Người đàn ông này tên là H (trú xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An) - đi cùng bệnh nhân bị chuột cắn và sốt cao.
Theo ông Hồ Ngọc Thái – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu, sự việc xảy ra vào tối 10-6. Thời điểm đó, nữ bác sĩ NTT đang làm việc tại Khoa Khám bệnh thì bất ngờ bị một người đàn ông khống chế, đe dọa chọc bút vào mắt.
Cụ thể đêm 10-6, bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân ở xã Minh Châu (huyện Diễn Châu) bị chuột cắn và sốt cao. Khi bác sĩ T cùng một nhân viên y tế đang làm thủ tục hành chính, hỏi số điện thoại người nhà bệnh nhân, thì người đàn ông đi cùng bệnh nhân tên H tỏ thái độ bức xúc.
Người này sau đó bất ngờ lao vào phòng khám, giật cây bút trên bàn làm việc, vòng tay qua cổ khống chế bác sĩ T và có hành vi, lời nói đe dọa chọc bút vào mặt nữ bác sĩ.
Ông Thái cho biết sau vụ việc, tinh thần bác sĩ T vẫn còn hoảng loạn, sợ hãi. Bệnh viện đã trích xuất hình ảnh từ camera an ninh và báo cáo toàn bộ sự việc đến cơ quan công an để điều tra, xử lý theo quy định.
Như PLO đã thông tin, từ năm 2014, Bộ Y tế đã ký quy chế phối hợp với Bộ Công an. Trong đó, có nội dung liên quan đến việc đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở y tế.
Bộ Y tế cũng đề xuất các giám đốc bệnh viện cần tăng cường hành lang bảo vệ tại khu vực cấp cứu, hồi sức tích cực. Đây là nơi thường xảy ra tình huống căng thẳng.
Bộ Y tế cũng đang tiếp tục báo cáo và tham mưu Chính phủ, hoặc trong phạm vi quyền hạn của Bộ Y tế, ban hành các chính sách cụ thể với mục tiêu là giảm tối đa các áp lực không đáng có cho cả nhân viên y tế, người bệnh và gia đình người bệnh.