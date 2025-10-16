Xác minh vụ người đàn ông kẹp cổ, dọa chọc bút bi vào mắt nữ bác sĩ 16/10/2025 12:57

(PLO)- Người đàn ông đi cùng bệnh nhân đến khoa khám bệnh của Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu đã khống chế, tấn công nữ bác sĩ, đe dọa chọc bút bi vào mắt.

Sáng 16-10, Công an xã Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ vụ một người đàn ông xông vào khoa khám bệnh của Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu, cầm bút tấn công một nữ bác sĩ.

Người đàn ông đã có hành vi khống chế, tấn công nữ bác sĩ trong phòng làm việc.

Người đàn ông này tên là H (trú xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An) - đi cùng bệnh nhân bị chuột cắn và sốt cao.

Theo ông Hồ Ngọc Thái – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu, sự việc xảy ra vào tối 10-6. Thời điểm đó, nữ bác sĩ NTT đang làm việc tại Khoa Khám bệnh thì bất ngờ bị một người đàn ông khống chế, đe dọa chọc bút vào mắt.

Cụ thể đêm 10-6, bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân ở xã Minh Châu (huyện Diễn Châu) bị chuột cắn và sốt cao. Khi bác sĩ T cùng một nhân viên y tế đang làm thủ tục hành chính, hỏi số điện thoại người nhà bệnh nhân, thì người đàn ông đi cùng bệnh nhân tên H tỏ thái độ bức xúc.

Clip ghi lại vụ việc.

Người này sau đó bất ngờ lao vào phòng khám, giật cây bút trên bàn làm việc, vòng tay qua cổ khống chế bác sĩ T và có hành vi, lời nói đe dọa chọc bút vào mặt nữ bác sĩ.

Ông Thái cho biết sau vụ việc, tinh thần bác sĩ T vẫn còn hoảng loạn, sợ hãi. Bệnh viện đã trích xuất hình ảnh từ camera an ninh và báo cáo toàn bộ sự việc đến cơ quan công an để điều tra, xử lý theo quy định.