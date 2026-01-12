Sức khỏe

Đo huyết áp thế nào cho chuẩn?

(PLO)- Chiếc máy đo huyết áp giờ đây đã trở thành "bác sĩ gia đình" quen thuộc. Nhưng có một nghịch lý: càng đo nhiều, người bệnh càng hoang mang. Sáng đo cao, chiều đo thấp. Tay trái một số, tay phải một số khác. Đâu mới là con số thật?
Sự chênh lệch các chỉ số đo huyết áp không chỉ gây lo lắng, mà nguy hiểm hơn, nó dẫn đến việc người bệnh tự ý điều chỉnh liều thuốc sai lệch, bỏ lỡ cơ hội kiểm soát "kẻ giết người thầm lặng" là tăng huyết áp.

BÁ HUY - NGUYỄN CHÂU - THƯ KỲ - THANH QUANG
