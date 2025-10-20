Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa nói về quy trình cấp cứu người bệnh không có thân nhân 20/10/2025 16:52

(PLO)- Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Bà Rịa cho rằng tất cả bệnh nhân đều được cấp cứu theo tình trạng bệnh, không phân biệt biết tên hay chưa, có người thân hay không.

Ngày 20-10, trao đổi với PLO liên quan thông tin nam sinh (19 tuổi) gặp tai nạn giao thông không được cấp cứu kịp thời, BS.CKII Dương Thanh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bà Rịa, cho biết bệnh viện sẽ họp hội đồng chuyên môn vào ngày mai (21-10) để xác định nguyên nhân tử vong, rà soát các quy trình tiếp nhận, cấp cứu và điều trị người bệnh theo chỉ đạo của Sở Y tế TP.HCM.

Sau khi họp hội đồng chuyên môn, Bệnh viện đa khoa Bà Rịa sẽ thông tin về kết quả đánh giá chính thức của hội đồng.

Bệnh viện đa khoa Bà Rịa sẽ họp hội đồng chuyên môn để rà soát các quy trình tiếp nhận, cấp cứu và điều trị người bệnh

Cấp cứu trước, thủ tục sau

Về quy trình cấp cứu chuẩn tại bệnh viện, bác sĩ Thanh cho biết khi một bệnh nhân được đưa đến Khoa Cấp cứu, ngay từ cổng, lực lượng bảo vệ sẽ hướng dẫn vào khu vực tiếp nhận và phân loại ban đầu.

Những trường hợp bệnh nhân được đánh giá là nặng, như trường hợp nam sinh 19 tuổi vừa qua, sẽ được đưa thẳng vào khu vực cấp cứu bên trong, không phải chờ ở khu phân loại.

Khi đó, điều dưỡng sẽ tiến hành khai thác thông tin hành chính trong khả năng có thể, đồng thời bác sĩ trực tiếp khám và cấp cứu cho người bệnh theo đúng quy trình chuyên môn.

Với bệnh nhân vô danh, bệnh viện vẫn lập hồ sơ bệnh án và tiến hành cấp cứu như với mọi bệnh nhân khác. Ảnh minh họa

Nếu bệnh nhân không có người thân đi cùng và đang trong tình trạng bất tỉnh, không thể khai thác được thông tin hành chính, bệnh viện sẽ ghi nhận là "chưa rõ họ tên", vẫn lập hồ sơ bệnh án và tiến hành cấp cứu như với mọi bệnh nhân khác. Sau khi có thông tin chính xác, bệnh viện sẽ cập nhật lại sau.

Tất cả bệnh nhân đều được cấp cứu theo tình trạng bệnh, không phân biệt biết tên hay chưa, có người thân hay không.

"Quy định của ngành y tế và cách thức của BV đang làm lâu nay là phải ưu tiên cấp cứu trước, không phụ thuộc vào điều kiện tài chính hay điều kiện thân nhân của người bệnh"- BS Thanh nhất mạnh.

“Từ trước đến nay, bệnh viện chúng tôi đã cấp cứu và phẫu thuật rất nhiều ca mà bệnh nhân hoặc người nhà không có khả năng chi trả. Khi đó, bệnh viện vẫn phải chịu chi phí điều trị, chứ không vì lý do kinh tế mà ngưng cấp cứu. Nếu có sự hỗ trợ từ Phòng Công tác xã hội kêu gọi mạnh thường quân thì tốt, còn không thì bệnh viện vẫn đảm bảo quyền được cấp cứu của người bệnh” – bác sĩ Thanh nói.

Bác sĩ Thanh chia sẻ thêm, ngay khi bệnh nhân nhập viện, bác sĩ đều phải giải thích rõ tình trạng bệnh, mức độ nặng nhẹ, hướng điều trị, thời gian điều trị dự kiến. Nếu bệnh tiên lượng nặng, bác sĩ cũng sẽ thông báo cho người nhà sớm, không đợi đến khi xảy ra tử vong mới giải thích. Trường hợp cần phẫu thuật hoặc chuyển hồi sức, bệnh viện cũng sẽ thông tin đầy đủ đến người nhà.

Trích xuất camera gửi cơ quan chức năng

Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bà Rịa cho hay đã yêu cầu các bộ phận liên quan trích xuất camera trong đêm cấp cứu bệnh nhân. Hiện hồ sơ và dữ liệu đã được bệnh viện gửi đến cơ quan công an. Phần kết quả trích xuất camera do cơ quan công an thụ lý và sẽ công bố sau.

Trước đó như PLO đưa tin, gần đây mạng xã hội chia sẻ thông tin một nam sinh tên QT (19 tuổi) gặp tai nạn giao thông ở khu vực xã Ngãi Giao (TP.HCM) vào ngày 12-10.

Bệnh nhân được đưa vào trung tâm y tế gần đó cấp cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Bà Rịa, đến sáng 13-10 tử vong. Người nhà bệnh nhân nhận được thông tin sự việc khi bệnh nhân đã mất. Gia đình cho rằng nam sinh viên không được cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa nên mong cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Trích xuất camera cho thấy bệnh nhân được xe SOS đưa vào bệnh viện trong tình trạng bệnh kích thích, không tiếp xúc được, không có thân nhân đi cùng. Ảnh minh họa

Theo báo cáo của bệnh viện, vào ngày 12-10-202, khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa có tiếp nhận một người bệnh nam chưa rõ họ tên, khoảng 18 tuổi, được xe SOS đưa vào bệnh viện trong tình trạng bệnh kích thích, không tiếp xúc được, không có thân nhân đi cùng.

Ngay sau khi tiếp nhận, người bệnh được thăm khám, chỉ định thực hiện cận lâm sàng và cho y lệnh điều trị theo quy trình chuyên môn. Đến 21 giờ 55 phút cùng ngày, người bệnh được chuyển lên khoa Hồi sức Tích cực và Chống độc.

Đến 05 giờ 00 phút ngày 13-10-2025, bác sĩ đánh giá tình trạng người bệnh hôn mê sâu, mạch cảnh không bắt được, huyết áp 0/0, Mornitor đẳng điện, ECG đẳng điện 12 chuyển đạo, đồng tử 2 bên 6 mm không phản xạ ánh sáng.

Người bệnh được kết luận tử vong, bệnh viện tiến hành làm thủ tục chuyển nhà đại thể theo quy định (do không có thân nhân).

Đến ngày 15-10-2025, bệnh viện nhận được thông tin, trang Facebook có tên “Thanh Xuân” đã đăng tải các thông tin liên quan đến Bệnh viện đa khoa Bà Rịa. Qua kiểm tra, bệnh viện nhận thấy các thông tin đăng tải trên trang Facebook nêu trên là chưa chính xác, gây ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động chuyên môn của bệnh viện.

Bệnh viện đa khoa Bà Rịa đã gửi công văn đến các cơ quan chức năng là Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an phường Tam Long, Công an TP.HCM, đề nghị phối hợp điều tra, xác minh và xử lý các thông tin sai sự thật được đăng tải trên mạng xã hội theo quy định của pháp luật.

“Nếu có thông tin chưa đúng, bệnh viện chỉ thực hiện việc đính chính lại cho đúng sự thật. Còn việc xử lý, xem xét có vi phạm hay không là thuộc thẩm quyền của cơ quan pháp luật” – lãnh đạo bệnh viện nói.