Ông Trump gợi ý viện dẫn Điều 5 chặn nhập cư trái phép vào Mỹ và để ‘thử’ phản ứng NATO 23/01/2026 17:04

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập chuyện viện dẫn Điều 5 để buộc các thành viên NATO phải giúp bảo vệ biên giới phía nam của Mỹ khỏi "sự xâm nhập của người nhập cư bất hợp pháp".

Ngày 22-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng lẽ ra Mỹ nên "thử thách" Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về vấn đề biên giới phía nam của Mỹ bằng cách viện dẫn Điều 5, theo tờ The Hill.

“Có lẽ chúng ta nên đưa NATO vào phép thử: Kích hoạt Điều 5 và buộc NATO phải đến đây bảo vệ biên giới phía Nam của chúng ta khỏi những cuộc xâm nhập bất hợp pháp tiếp diễn, nhờ đó giải phóng một lượng lớn nhân viên tuần tra biên giới cho các nhiệm vụ khác” - Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Trước bài đăng trên, ông Trump đã cáo buộc NATO không hoàn toàn ủng hộ Mỹ sau khi nhận các chỉ trích từ các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) về nỗ lực thúc đẩy việc sáp nhập Greenland.

“Tất cả những gì chúng tôi yêu cầu là có được Greenland, bao gồm quyền, danh nghĩa và quyền sở hữu vì bạn cần quyền sở hữu để bảo vệ nó, bạn không thể bảo vệ nó bằng hợp đồng thuê” - ông Trump nói khi tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ).

“Vấn đề với NATO là chúng tôi sẽ hoàn toàn ủng hộ họ nhưng tôi không chắc họ sẽ ủng hộ chúng tôi” - tổng thống Mỹ nói thêm.

Cũng tại diễn đàn, ông Trump bất ngờ thông báo ông đã đạt được bước đầu tiên trong việc tạo ra “khuôn khổ” cho một thỏa thuận với Greenland, trong đó NATO sẽ hỗ trợ việc Mỹ tiếp cận các quyền khai thác khoáng sản tại vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.

“Giải pháp này, nếu được hoàn tất, sẽ là một điều tuyệt vời cho Mỹ và tất cả quốc gia thành viên NATO” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social sau cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Trong khi đó, ông Rutte ca ngợi thỏa thuận này, lưu ý rằng nó đã được các quan chức Đan Mạch chấp thuận, những người “hoàn toàn cởi mở” với việc tăng cường sự hiện diện của Mỹ.

“Khi nói đến việc bảo vệ Bắc Cực, với ưu tiên là Greenland, chúng tôi phải dành nhiều năng lượng, nhiều thời gian, nhiều sự tập trung hơn cho việc này bởi vì chúng tôi biết các tuyến đường biển đang mở ra” - ông Rutte nói trong một cuộc phỏng vấn của hãng tin Reuters.

“Tôi không nghi ngờ gì rằng chúng tôi có thể làm điều này khá nhanh chóng. Chắc chắn, tôi hy vọng vào năm 2026, tôi hy vọng thậm chí là đầu năm 2026” - ông Rutte cho hay.